Anevrizma nedir? Nasıl oluşur?

Anevrizma oluşumunun altında yatan en önemli etken damar sertliği yani aterosklerozdur. Yaşlı, kolesterolü yüksek, sigara kullanan hastalarda damar sertliği oluşma ihtimali daha fazla olduğundan bu grup hastaların anevrizma oluşturmaya yatkınlığı da fazladır.

Karın bölgesinde görülen anevrizmalar mide bulantısı ve karında şişlik şeklinde belirti verebilir. Belirti vermeyen formları ile daha sık karşılaşılmaktadır. Hasta genellikle anevrizma iyice büyüyüp kanamaya başlayıncaya kadar durumu fark etmez.

Anevrizmanın kanamaya başlaması bilinç bulanıklığına, bayılmaya ve hatta ölüme bile yol açabilir. Bu durumda acil cerrahi müdahale yapılmalıdır.

Daha nadir görülmek ile birlikte beyin anevrizmaları diğer bölgelerdeki anevrizmalara göre daha tehlikelidir. Beyindeki küçük kılcal damarların sertleşmesiyle anevrizma oluşumu başlar.

Genetik yatkınlık en önemli risk faktörü olarak görülmektedir. Beyin anevrizmaları oluştuğu bölgeye göre çeşitli belirtiler verebilir. Bunlar geçici görme kaybı, konuşma yetisinde kayıp, sağırlık gibi büyük bulgular olabileceği gibi baş ağrısı tarzında küçük belirtiler de olabilir. Beyin anevrizması tespit edildiği anda cerrahi müdahaleyle düzeltilmelidir.

Anevrizmalar çok tehlikeli oluşumlardır. Kesin tedavisi cerrahi olmakla birlikte eğer kanama oluştuysa başarı şansı düşüktür.

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