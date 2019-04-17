Anestezi teknikerinin ölüm nedeni belli oldu!

Erzurum'da yaşanan olay, 13 Nisan saat 02.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Gözde Ç., fenalaşınca nişanlısı Vedat A. tarafından eve ambulans çağrıldı. Eve giden sağlık ekipleri, Gözde Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözde Ç.'nin evinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı, ameliyatlarda kullanılan anestezik ilaç kutusu, ampul ve enjektör buldu. Çelişkili ifadeler veren nişanlısı Vedat A. gözaltına alınırken, genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsi sonrası Gözde Ç.'nin cenazesi memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Vedat A. ilk ifadesinde nişanlısının ilacı böbrek ağrısını dindirmek için kullandığını söyledi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Gözde Ç.'nin damarlarında meydana gelen patlama nedeniyle iç kanama geçirdiği tespit edildi. Doktorlar, genç kızdan kan ve idrar numuneleri ile iç organlarında da patolojik inceleme için örnekler aldı. Aşırı dozda narkotik etki yapan ilaç nedeniyle damarlarla patlama olduğu ihtimali üzerinde duran doktorlar, Gözde Ç.'nin kesin ölüm nedenini alınan örnekler üzerine yapılan inceleme sonucu netleştirecek.

'İlacı enjekte ettikten sonra titremeye başladı'

Gözaltına alınan Vedat A., daha önce uyuşturucu kullandığını ancak 1,5 yıl önce bıraktığını ileri sürdü. Nişanlısının evinden çıkan uyuşturucu aparatlarının kendisine ait olduğunu, oraya sakladığını belirten Vedat A.'dan da kan ve idrar numunesi alındı. Uyuşturucu madde kullanımından hapis cezası aldığı belirlenen Vedat A., "Gözde ilacı hem kendine hem de bana koldan enjekte etti. İlacı aldıktan sonra titremeye başladı. Sonra başı omzuma düştü. Hemen 112'yi aradım" dedi.

Tutuklama istemi

Çelişkili ifadeler veren Vedat A., Gözde Ç.'nin ölümüyle bağlantılı olabileceği düşünülerek tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Vedat Ç. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılınca, Cumhuriyet savcısı bu karara itiraz etti. Savcılığın itirazı, mahkeme tarafından değerlendiriliyor.

Genç anestezi teknikeri memleketinde gözyaşları içerisinde toprağa verilirken, kullandığı 'rentanil' maddesinin kırmızı reçete ile satıldığı ortaya çıktı.

Bağımlılık, solunum depresyonu, bulantı, kusma, hipotansiyon, iskelet kaslarında sertlik oluşturan rentanil maddesinin, uzman doktorlar gözetiminde kullanılması gerektiği vurgulandı. Gözde Ç.'nin bağımlılık yapan bu tür anestezik maddeleri daha önce de kullanıp kullanmadığı araştırılıyor.