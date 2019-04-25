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Anestezi orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Mübarek Ramazan ayına kısa bir zaman kala orucu nelerin bozup nelerin bozmadığı oruç ibadetini yerine getiren ve getirmeye niyet edenlerin cevabını en çok aradıkları soruların başında yer alıyor. Özellikle oruçluyken tedavi görmek durumunda kalanlar “Anestezi orucu bozar mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, anestezi orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

25 Nisan 2019 Perşembe 13:09
Anestezi orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Mübarek Ramazan ayına kısa bir zaman kala orucu nelerin bozup nelerin bozmadığı oruç ibadetini yerine getiren ve getirmeye niyet edenlerin cevabını en çok aradıkları soruların başında yer alıyor. Özellikle oruçluyken tedavi görmek durumunda kalanlar “Anestezi orucu bozar mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, anestezi orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi

Anestezi orucu bozar mı?

Anestezi acı ileten sinir yolları üzerinde iletimin değişik seviyelerde engellenmesi demektir. Lokal, bölgesel ve genel anestezi olmak üzere, üç türlü anestezi vardır. Küçük ameliyatlarda ameliyat bölgesinin yakın çevresine iletimi engelleyen ilaçların verilmesi ile oluşan anesteziye lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) denir. Vücudun daha geniş bölgeleri, örneğin belden aşağısı veya bir yarısı iletimin omurilik düzeyinde engellenmesi için omuriliğe veya omuriliğe varmadan geniş bir sinir grubunun oluşturduğu bağlantı yerleri üzerine ilaç verilerek oluşturulan anesteziye bölgesel anestezi denir. Hastanın uyutulup ağrının duyulması beyin düzeyinde engellenirse, bu tür anesteziye genel anestezi denir.

Anestezi, nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi, mideye ulaşmadığı gibi, yeme-içme anlamı da taşımamaktadır. Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açılarak, bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibarla, lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildiği için oruç bozulur.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:09
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