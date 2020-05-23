Anemi hastalığı telefon kamerasıyla tespit edilebilecek

Purdue Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, hemoglobin seviyelerini ölçebilmek için yeni bir yazılım geliştirdiklerini açıkladı. Geliştirilen yeni yazılımın, anemi benzeri hastalıkların tespitinde önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan bilim insanı Sang Mok Park, akıllı telefonla çekilmiş düşük çözünürlüklü görüntüleri yüksek çözünürlüklü dijital spektral sinyallere dönüştürebilen ve yakalanan sinyalleri hemoglobini hesaplamak için analiz edecek olan bu yeni yazılımın doktorlara kan hemoglobin düzeyi ile ilgili bilgiler bulma imkanını sunacağını ve pek çok veri aktarabileceğini söyledi.

Purdue Üniversitesi biyomedikal mühendisi Young Kim ise, yaptığı açıklamada "Bu teknoloji geleneksel bir kan testinin yerini almayacak, ancak gerçek zamanlı bir hemoglobin sayımı yapması avantaj sağlıyor. Hastane ortamına bağlı olarak, kan testinden sonuç almak birkaç saat sürebilir. Bazı durumlar ise fazla kan kaybında yol açan çoklu kan testleri gerektirebilir." ifadelerini kullandı.