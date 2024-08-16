Anduril’den Avustralya’da Ghost Shark fabrikası hakkında o isim açıklama yaptı! Yeni hedef, beklenen adım geldi

Anduril tarafından kurulacak yeni fabrikanın, Avustralya Kraliyet Donanması (RAN) ve Asya Pasifik bölgesinde bulunan diğer müttefikler için çok sayıda Ghost Shark ve ticari Dive-XL versiyonu otonom denizaltı üretebilecek kapasitede olması planlanıyor.

Kanberra yönetimi, AUKUS programı kapsamında üretilmesi beklenen nükleer denizaltılar teslim edilene kadar, su altındaki boşluğu doldurmak için Anduril ile birlikte otonom su altı araçlarına olan yatırımını arttırıyor. Avustralyalı yetkililer Ghost Shark’ın, uygun fiyatlı olduğunu ve gelişmiş otonom sistemleriyle birlikte Avustralya Donanması’nın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde tamamlayabileceğini düşünüyor.

Anduril ve Avustralya, geçtiğimiz günlerde de ortak üretim kapasitelerini arttırmak için yeni bir yatırım paketi açıklamıştı. Avustralya Hükümeti tarafından 5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan açıklamada, Anduril Avustralya ile Ghost Shark otonom denizaltılarının üretimini hızlandırmak amacıyla, her iki tarafın da 13,3 milyon dolar yatırım yapmasını öngören sözleşmenin imzalandığı duyurulmuştu.

Aynı zamanda Anduril, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde de yeni bir fabrika açacağını duyurmuştu. Arsenal-1 isimli yeni fabrikada otonom sistemlerin üretimini hızlandırmak için çalışacaklarını açıklayan Anduril’in strateji direktörü Chris Brose, yatırımlarını artarak devam edeceğinin de altını çizmişti.