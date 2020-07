Android oyuncuları için Fortnite Galaxy Cup turnuvası başlıyor

İSTANBUL (AA) - Fortnite Galaxy Cup e-turnuvası, Samsung ile Epic Games iş birliği ile Türkiye de dahil global çapta, 25 Temmuz ve 26 Temmuz'da düzenlenecek.



Samsung açıklamasına göre, turnuvaya Android cihaz sahibi tüm Fortnite oyuncuları katılabilecek. Turnuvaya katılan oyuncular Galaxy Scout Outfit ve Star Scout Wrap gibi oyun içi ödüller kazanma şansına sahip olacak.



İki gün boyunca iki oturumda yapılacak yarışmada her oturum yaklaşık üç saat sürecek. Bu süre içerisinde, oyuncular en fazla 10 maça katılabilecek ve her maç için maçtaki yerleşimlerine ve kaç elemeye ulaştıklarına göre puan kazanacak. Galaxy Kupası süresince, her gün en iyi oyuncuların Galaxy Kaşifi kıyafetini kazanma fırsatı olacak. En az beş oyuna katılan tüm oyunculara Galaxy kaplaması verilecek. Her günün bölge kazananları aşağıdaki şekilde belirlenecek.

Türkiye’deki oyuncular Orta Doğu bölgesine göre değerlendirilecek.





- Galaxy Kupası'na katılma yöntemleri





Açıklamaya göre, Galaxy Kupası'na katılım için kullanıcıların öncelikle Android cihaza Fortnite'ı indirmesi gerekiyor. Samsung cihazına sahip olanlar Fortnite'ı Galaxy Store üzerinden de indirebiliyorlar. Ardından turnuvaya katılmak için oyuncuların Oynatma Listesi Moduna gitmesi ve Galaxy Cup turnuvasını seçmesi, ardından lobiye dönmesi ve oyuna başlaması gerekiyor. Ayrıca oyuncular, Epic hesaplarında İki Aşamalı Kimlik Doğrulamanın etkin olduğundan emin olunmalı. İki aşamalı doğrulamaya sahip olmayan oyuncular turnuvaya katılamayacaklar.

Turnuva hakkında daha detaylı bilgi "https://www.samsung.com/tr/fortnite-galaxy-kupasi/" ve "https://www.epicgames.com/fortnite/tr/news/fortnite-galaxy-cup-for-android-players" internet sitelerinden ulaşılabiliniyor ve Galaxy Kupası Resmi Kurallarının tamamı "https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/tr/news/galaxy-cup-official-rules" sitesinde yer alıyor.