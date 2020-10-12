Android cihazları etkileyen fidye yazılım tespit edildi

Microsoft tarafından verilen bilgiye göre, Android cihazları etkileyen yeni bir virüs türü keşfedildi. Yeni virüs, kullanıcı 'home' düğmesine bastığında aktif oluyor. Bir tür fidye yazılımı (ransomware) olan bu tür, gelen çağrıların arkasında çalışıyor ve konuşmaları kaydedebiliyor. Hatta ekranı bile kilitleyerek kullanıcılar için kullanılmaz hale getiriyor.

AndoridOS/MalLocker.B olarak adlandırılan virüs, üçüncü parti siteli ve çerez bulunduran internet siteleri de virüsü barındırabiliyor. MalLocker.B virüsü, kullanıcıların verilerini takip etmiyor ya da paylaşmıyor. Yaptığı şey, kullanıcının telefonuna erişmesini engellemek.

Bu virüsü barındıran bir uygulama indirildiğinde, ekranda polisten ya da kanun kuvvetlerinden gelen fidye notu şeklinde bir mesaj çıkıyor. Mesajda, ülkemizde de sıkça kullanılan, adınız bir suça karışmıştır, telefonunuza tekrar ulaşabilmek için ödeme yapmanız gerekmektedir gibi ifadeler yer alıyor.

Virüs telefona bulaştığında gerçekleşen ilk olay çağrı bildirimlerini engellemek oluyor. Bu sayede çağrıyı yapan kişinin kimliği hakkında hiçbir bilgi gözükmüyor. Çağrıyı yapan kişinin bilgilerinin görülebileceği tüm alan MalLocker.B ile gizleniyor.

Gerçekleşen ikinci şey ise 'onUserLeaveHint' işlevinin etkisiz hale gelmesi oluyor. Bu özellik, uygulamaların arka planda çalışmasına olanak sağlıyor. Bunun yanında kullanıcı, bir uygulamayı arka plana itip başka bir uygulama kullanmak istediğinde de bu özellik aktif oluyor. Özellik tetiklendiğinde kullanıcı bir fidye notu alıyor ve uygulamadan çıkış yapmak mümkün olmuyor.

Bu gibi zararlı yazılım ve dolandırıcılıklardan kaçınmak için ise üçüncü taraf internet sitelerinden ve mağazalardan uygulama indirilmemesi öneriliyor.