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Teknoloji Android 12'nin yeni özelikleri neler? Bilgiler sızdı
Teknoloji

Android 12'nin yeni özelikleri neler? Bilgiler sızdı

Android 12’nin özellikleri neler?, Android 12’de hangi özellikler var? Gibi sorular merak edilirken Google’nin yakın zamanda kullanıma sunacağı Android 12’nin merakla beklenen yeni özellikleri sızdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 15:25:00 - 2021-05-16 16:13:38

Android 12, tüm Android sürümlerinde olduğu gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekleniyor. Yeni Android 12 güncellemesinin Google I/O etkinliğinde karşımıza çıkması beklenirken, güncelleme ile alakalı bazı detaylar sızdı. Android 12 arayüzü YouTube üzerinden paylaşılan bir video ile gözler önüne serildi.

Bu hafta tanıtılacak

Google'ın 18 - 20 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği Google I/O'da detaylarına değinmesi beklenen Android 12 ile ilgili videolar gelmeye devam ediyor.

Yeni özellikler neler?

Jon Prosser tarafından yapılan paylaşımda Android 12 ile gelecek Lollipop 5.0 sürümünde yaşanacak değişiklikler de ortaya çıktı. Bildirim ve ses seviyesi çubuğunun yenilendiği bu arayüzde uygulama içi ikonlarının yenilenmesine kadar pek çok detayda değişiklik yapılmış.

Yerleşik tema desteğinin de yolda olduğunu müjdeleyen Prosser, kullanıcıların istedikleri gibi işletim sistemi temasını değiştirmesine olanak sağlanacak. Aynı zamanda videoda yeni bir klavye tasarımı, yeni sistem animasyonları ve kilit ekranındaki ufak değişiklikler de yer alıyor.

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Yorumlar

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Editor. Android yazmasini bile bilmiyorsun.
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