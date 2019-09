Android 10 işletim sistemi hangi telefonlarda olacak?

Android Q resmi adıyla Google'ın duyurduğu Android 10, yayınlandı. Birçok kullanıcıyla buluşan Android 10, kullanıcısına yenilikler sunuyor. Peki Android 10'u hangi telefonlar kullanacak? Android 10 özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Google yeni mobil işletim sistemini, Android 10 adıyla duyurdu. Bereberinde birçok yeniliği getirecek olan işletim sistemi, şimdiden oldukça yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Android Pie'yi almamışken, yine de Android 10 çok büyük yeniliklerle piyasaya sürüldü.

Android 10 neler sumuyor?

Android 10 Beta güncellemesine beyaz çizgiler eklendi. Bu çizgiler sayesinde kullanıcıların hangi yönlere kaydırmaları gerektiği belirtiliyor. Aynı zamanda gece modunu kullanmayı tercih eden kişiler için 'karanlık açılış animasyonu' eklendi.

Google

* Pixel

* Pixel XL

* Pixel 2

* Pixel 2 XL

* Pixel 3

* Pixel 3 XL

* Pixel 3a

* Pixel 3a XL

Asus

* Asus Zenfone 5Z

* Asus Zenfone 6

BlackBerry

* BlackBerry Key2

Xiaomi

* Xiaomi Mi 9 – Q4 2019

* Xiaomi Mi 9 SE – Q4 2019

* Xiaomi Mi 8 – Q4 2019

* Xiaomi Mi 8 Pro – Q4 2019

* Xiaomi Mi 8 Explorer Edition – Q4 2019

* Xiaomi Mi MIX 2S – Q4 2019

* Xiaomi Mi MIX 3 – Q4 2019

* Xiaomi Mi MIX 3 5G – Q4 2019

* Xiaomi Mi A2

* Xiaomi Mi A2 Lite

* Pocophone F1

Essential Phone

* Essential Phone

OnePlus

* OnePlus 6

* OnePlus 6T

* OnePlus 7

* OnePlus 7 Pro

Honor

* Honor 20 Lite

* Honor 20

* Honor 20 Pro

LG

* LG G8

Motorola

* Moto One

* Moto One Power

* Moto One Vision

* Moto G7

* Moto G7 Play

* Moto G7 Power

* Moto X4 Android One

Nokia

* Nokia 8.1

* Nokia 9 PureView

* Nokia 8 Sirocco

* Nokia 7.1

* Nokia 6.1

* Nokia 5.1

* Nokia 4.2

* Nokia 3.2

* Nokia 2.2

Samsung

* Galaxy Fold

* Galaxy S10 serisi

* Galaxy S9 serisi

* Galaxy Note 9

* Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)

* Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10

* Galaxy J8+, J8, J6+, J6

* Galaxy M30, M20, M10

* Tab S5e, Tab S4

* Tab A 10.1 (2019)

* Tab A 10.5 (2018)

Redmi

* Redmi K20 Pro – Q4 2019

* Redmi K20 – Q4 2019

* Redmi Note 7 – Q1 2020

* Redmi Note 7 Pro – Q1 2020

Sony

* Sony Xperia XZ3

Huawei

* Huawei P30 Pro

* Huawei P30

* Huawei P30 Lite

* Huawei Mate 20 Pro

* Huawei Mate 20

* Huawei Mate 20X 5G

* Huawei P Smart 2019

* Huawei P Smart + 2019

* Huawei P Smart Z

* Huawei P20 Pro

* Huawei P20

* Huawei Mate 10

* Huawei Mate 10 Pro

* Huawei Mate 10 Porsche Design

* Huawei Mate 20 Lite

* Huawei Mate 20 RS Porsche Design