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Spor Andreas Cornelius Trabzonspor transfer son dakika haberi
Spor

Andreas Cornelius Trabzonspor transfer son dakika haberi

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Hamsik, İsmail Köybaşı, Koita, Gervinho, Bruno Peres’i renklerine katmıştı. Karadeniz temsilcisi, transfer listesine Andreas Cornelius’u da dahil etti. 3+1 yıllık anlaşma sağlanan Andreas Cornelius imza için Türkiye'ye geliyor. Peki Andreas Cornelius kimdir? Andreas Cornelius nereli? Andreas Cornelius kaç yaşında? Andreas Cornelius hangi takımlarda oynadı? İşte Andreas Cornelius Trabzonspor transfer son dakika haberi...

Yeniakit Publisher
2021-08-09 14:19:00 - 2021-08-09 14:21:16
Andreas Cornelius Trabzonspor transfer son dakika haberi

Trabzonspor transfer etmek için uzun bir süredir çalışmalarını yürüttüğü Andreas Cornelius transferini video eşliğinde resmen duyurdu. Skorer'in haberine göre Cornelius'un bonservis bedelinin 5 milyon 100 bin euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Oyuncu ise 2 milyon euro civarından bir ücret kazanacak. Bordo mavililerin bu bedeli taksitler halinde ödeyeceği gelen bilgiler arasında. Danimarkalı golcü özel uçakla Türkiye'ye geliyor. 

Andreas Cornelius  kimdir?

Andreas Cornelius kimdir, nerelidir? 16 Mart 1993 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag şehrinde dünyaya gelen Andreas Cornelius, kariyerine de bulunduğu şehrin takımı olan Kopenhag FC'de başladı. Kariyerine İngiltere'de devam eden Cornelius, sırasıyla Cardiff City, Kopenhag, Atalanta, Bordeaux, Parma takımlarında devam etti. Danimarka Milli Takımının her kademesinde de oynayan Andreas Cornelius, 1,93'lük fiziği ile dikkat çekiyor. Kariyerinde 306 maça çıkan Danimarkalı golcü 84 gol atmayı başardı. Ayrıca Danimarka Milli Takım formasını 34 kez giyen Cornelius 10 kez fileleri havalandırdı.

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