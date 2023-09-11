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Spor Andre Gomes için Fenerbahçe iddiası!
Spor

Andre Gomes için Fenerbahçe iddiası!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 22:09:00 -
Andre Gomes için Fenerbahçe iddiası!

Orta saha için arayışlarını hala sürdüren Sarı-Lacivertlilerde yeni hedef, Everton forması giyen Andre Gomes.

Fenerbahçe'de transfer sezonun kapanmasına kısa bir süre kala 6 numara transferi için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilere son olarak Everton forması giyen Andre Gomes önerildi.

Everton ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Gomes için Fenerbahçe transfer devrede.

Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.
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