Andre Gomes için Fenerbahçe iddiası!
Orta saha için arayışlarını hala sürdüren Sarı-Lacivertlilerde yeni hedef, Everton forması giyen Andre Gomes.
Fenerbahçe'de transfer sezonun kapanmasına kısa bir süre kala 6 numara transferi için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilere son olarak Everton forması giyen Andre Gomes önerildi.
Everton ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Gomes için Fenerbahçe transfer devrede.
Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.
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