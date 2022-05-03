Andorra Frutti Extra Bursaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Andorra Frutti Extra Bursaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Eurocup yarı final maçında Frutti Extra Bursaspor deplasmanda Morabanc Andorra’ya konut olacak. Peki Andorra Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup edere yarı finale yükselmişti. Andorra Frutti Extra Bursaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Andorra - Frutti Extra Bursaspor Eurocup yarı final maçı ne zaman saat kaçta?
Andorra - Frutti Extra Bursaspor Eurocup yarı final maçı, 3 Mayıs Salı saat 21:00’de oynanacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanacak.
Kazanan finalde Valencia - Virtus Bologna galibiyle oynayacak. Tek maç üzerinden oynanan turnuvada Bursaspor yarı finalde de, olası finalde de deplasmanda sahaya çıkacak. Yeşil beyazlı takım şampiyonluğa ulaşması halinde gelecek sezon THY Euroleague'de mücadele edecek.