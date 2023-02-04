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Gündem Andican: 60 milyon kişi sosyal yardım alıyor! Cevabı Nagehan verdi
Gündem

Andican: 60 milyon kişi sosyal yardım alıyor! Cevabı Nagehan verdi

Habertürk canlı yayınında hükümeti eleştiren İyi Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ahat Andican, 60 milyon kişinin sosyal yardım aldığını söyledi. Andican'a cevabı Nagehan Alçı verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 23:34:00 - 2023-02-04 23:53:04

Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programında İyi Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ahat Andican, hükümeti eleştirmek isterken neye uğradığını şaşırdı.

Andican, "Ekonomi Finans ve İstihdam diye bir başlık konmuş, arkadaşlar şimdi size bir şey okuyacağım, bu bütçe görüşme kayıtlarında duruyor. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sunuş konuşması ve onunla ilgili kitapta yer alan sunuş konuşması, Türkiye'deki nüfusun 60 milyonu ekonomik yardım alabilmek için sosyal kayıt sistemine kayıt yaptırdı." dedi.

"4 milyon artı hane halkı"

Bu sözler üzerine araya giren Nagehan Alçı Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamayı paylaştı. "Şimdu bu 60 milyon çok tartışıldı. Bakanlık diyor ki sosyal yardım alanların sayısı 4 milyon artı hane halkıdır. İlgili birim diyor ki bütün vatandaşların bilgileri bütünleşiğe kaydediliyor. 60 milyon değil, 4 milyon artı hane sayısı diyerek bunu yalanlıyorlar" dedi.

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