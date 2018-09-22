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And için kararı 8. Daire verecek

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak yürürlükten kaldırılan "öğrenci andı" için Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin düzeltme istemiyle dosya tekrar Kurul'un gündemine geldi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:09
And için kararı 8. Daire verecek

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak "öğrenci andı" başlıklı 12. madde 2013'te yürürlükten kaldırılmıştı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bu yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, "davacının davaya konu yönetmelik hükmü ile arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı, davacı tarafından ilköğretim çağında çocuğu olup velayeten dava açtığı hususunun ileri sürülmediği gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine" karar vermişti. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca da onanmıştı. Önder Kahveci, Kurul kararına karşı karar düzeltme isteminde bulundu.

DANIŞTAY KARARI BOZDU

Karar düzeltme istemi üzerine dosya tekrar Kurul'un gündemine geldi. Kurul, önceki kararını kaldırarak, dosyayı tekrar inceledi ve Danıştay 8. Dairesinin 2013'te verdiği "ehliyet yönünden ret" kararını bozdu. Kararı değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Öğrenci Andı"nın kaldırılmasının yanlış olduğunu savundu. Açtığı davanın, ilkokul çağında çocuğu olmaması nedeniyle reddedilmesini, "hukuki garabet" olarak niteleyen Kahveci, "İtirazımız sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu yanlışa 'dur' diyerek kararı bozdu. Umarım ki dava yeniden görüldüğünde andımızı kaldıran yönetmelik hükmü de iptal edilir veya Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir değişiklikle bu düzenlemeyi kaldırır, bu yanlış da sona erer. Biz, milli meselelerdeki mücadeleci tavrımızı sürdürmeye kararlıyız. Andımız okullarımızda okutulana kadar da bu mücadeleyi vereceğiz" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 12:09
  1. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
  2. öğrenci andı
  3. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci
  4. Danıştay 8. Dairesi
  5. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
  6. hukuki garabet
  7. Milli Eğitim Bakanlığı

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  • abdullahabdullah26 dk önce
    kefereler hiç boş durmuyorlar
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