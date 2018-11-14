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'And' dilekçesindeki görevden almalara AK Parti'den ilk yorum

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Andımız" kararının ardından sunduğu temyiz dilekçesinde, kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı görevden alması sonrası AK Parti'den ilk yorum geldi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:13

Çelik'in konuşmasından satır başları:

Bahçeli'nin de eleştirdiği bu bölüm AK Parti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca sayın bakanımızın başkanlığında, bakanlık adına oluşturulan temyiz dilekçesine ilişkin görüşü de yansıtmamaktadır. Görüşe aykırı olarak bu konuyla ilgili avukatların kendi tasarruflarıyla koyduğu bir bölümdür orası. Milletimizin, geç milletleşme sürecine girdiği şeklindeki bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bahçeli'nin de dediği gibi ahlaki olarak da büyük bir hatadır. Biraz anlaşıldığı kadarıyla, ulus devlet teorilerinden etkilenerek kes kopyala yapıştır ile buraya zerk edilmiş. MEB'de bir temyiz oluşturuluyor. Şimdiye kadar sahiplendiğimiz milli varlığımız, kimliğimizle ilgili son derece kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor. Aslında temyiz dilekçesinde bunun verilmesi gerekirdi. Bu görüşe rağmen oradaki avukatlar tarafından bu paragraf oraya ekleniyor. Kontrol etmesi gereken bürokratlar da kontrol etmiyorlar. Avukatlarla ilişik kesilmiştir.

'AK Parti'nin yaklaşımına da büyük bir hatadır'

Bakanımız konuyu inceletmiş. Ve bu sosyolojik olarak hatalı ifadenin temyiz dilekçesinden çıkarılmasına, temyiz sürecinin devam etmesine kanaat getirmiştir. Bu bürokratlar görevden alınmıştır, avukatlarla ilişik kesilmiştir. Dilekçeden o bölüm çıkarılarak devam ettirilecektir. AK Parti’nin yaklaşımına da büyük bir hatadır. AK Parti hükümetleri döneminde, bilinen tarihimizin eserlerinin ihya edilmesi konusunda tarihi köklerimizle doğru köprüler kurulması konusunda çok önemli gayret ortaya çıkarılmıştır. Milli bilincimizin tazelenmesine önem verilmiştir. Milli kimliğimiz, milli varlığımız buna şahittir.

'Bahçeli'nin eleştirisini doğru buluyorum'

Bu sadece bir propaganda ve duygusal bir yaklaşım değildir. Milletimiz hesaba katılmadan dünya tarihinin yazılması mümkün değildir. Çeşitli ulus devlet teorilerini millet diye değiştirerek başka coğrafyalarda üretilmiş kavramları son derece yüzeysel şekilde milletimizin değerlendirmesine dönük bir yaklaşım olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu hadise fark edildiği andan itibaren harekete geçilmiştir. Bizzat sayın bakanımız rahatsızlığını ifade etmiştir. Sayın Bahçeli’nin de eleştirisinin doğru olduğunu ifade ediyorum.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:13
  1. ömer çelik

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