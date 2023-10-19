Ancelotti'den şaşırtan Arda Güler kararı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, daha önce Madrid'in ABD'de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu.

Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Real Madrid'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan milli futbolcu Arda Güler, bugün yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştı.



Sakatlığını atlatan ve çalışmalara başladığı aktarılan Arda Güler'in Sevilla karşısında forma giyebileceği gündeme gelmişti.

ANCELOTTI'DEN FLAŞ KARAR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diario'nun haberine göre teknik direktör Carlo Ancelotti, henüz Real Madrid formasıyla resmi maça çıkamayan Arda Güler hakkında flaş bir karar aldı.

KASIM'A KADAR OYNATMAYACAK

Tecrübeli teknik adam Carlo Ancelotti, ekibiyle aldığı karara göre Arda Güler'i Kasım ayına kadar oynatmama kararı aldı.

EL CLASİCO'YU KAÇIRIYOR

Bu duruma göre Sevilla'ya karşı oynaması beklenen Arda Güler'in bu maça çıkamayacağı da netleşmiş oldu. Ayrıca Arda Güler, 28 Ekim'deki El Clasico'da da forma şansı bulamayacak.