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Medya Ancak kulağına üflenince düzeltebildi! Ebru Baki'nin kıyma fiyatı ile imtihanı
Medya

Ancak kulağına üflenince düzeltebildi! Ebru Baki'nin kıyma fiyatı ile imtihanı

Dolar kuruyla birlikte yüzünün düşmesiyle gündem olan Habertük Ekonomi Müdürü Ebru Baki, şimdi de kıyma fiyatı konuşmasıyla gündeme geldi. Ekonomi müdürü olan Baki, kıymanın fiyatını ancak kulağına söylenince bilebildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 12:34:00 -

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından doların düşmesi sonrası yüzü değişen isimlerden biri olan Habertük TV'de Para Gündem programının sunucusu ve kanalın ekonomi müdürü Ebru Baki, yine gündem oldu. Sabah programında kıyma fiyatlarını konuşan Baki'nin halktan ne kadar uzak yaşadığı gözler önüne serildi.

"Kıyma 30 TL"

Ebru Baki, programda kıymanın kilogram fiyatının 30 TL'ye çıktığını söyledi. Yavuz Barlas ise Baki'yi düzelterek 'yok öyle bir rakam' dedi. Ancak kıymanın kaç lira olduğundan habersiz gazeteciler, kulaklıkla düzeltme gelmeden kıymanın bu fiyata satılmadığından emin olamadı. En son kulağına kıymanın 90 TL olduğu söylenen Baki, fiyatı düzeltebildi. 90 TL'lik kıymaya 30 TL denilen görüntüler, halktan uzak yaşayan ve ekonomiyi konuşan gazetecilerin içler acısı haline ortaya çıkardı.

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Yorumlar

Haso

Tamam hükümeti korumuş işte.Kıyma 90 tl demeye utanmış 30 tl demiş.Bu haberle ne demek istiyorsun ! 30 tl kıyma çoook eskilerde kaldı,acayip enflasyon var mı diyorsun yani.
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Niyazi

Sizi gidi sizi...Sizde tüm Türkiye gibi Ebru Baki izliyorsunuz demekki
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