Ancak kulağına üflenince düzeltebildi! Ebru Baki'nin kıyma fiyatı ile imtihanı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından doların düşmesi sonrası yüzü değişen isimlerden biri olan Habertük TV'de Para Gündem programının sunucusu ve kanalın ekonomi müdürü Ebru Baki, yine gündem oldu. Sabah programında kıyma fiyatlarını konuşan Baki'nin halktan ne kadar uzak yaşadığı gözler önüne serildi.

"Kıyma 30 TL"

Ebru Baki, programda kıymanın kilogram fiyatının 30 TL'ye çıktığını söyledi. Yavuz Barlas ise Baki'yi düzelterek 'yok öyle bir rakam' dedi. Ancak kıymanın kaç lira olduğundan habersiz gazeteciler, kulaklıkla düzeltme gelmeden kıymanın bu fiyata satılmadığından emin olamadı. En son kulağına kıymanın 90 TL olduğu söylenen Baki, fiyatı düzeltebildi. 90 TL'lik kıymaya 30 TL denilen görüntüler, halktan uzak yaşayan ve ekonomiyi konuşan gazetecilerin içler acısı haline ortaya çıkardı.