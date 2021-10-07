Anayasa’nın ilk 4 maddesi nedir? Anayasa’nın ilk dört maddesinde ne yazıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, ''Yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz'' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, ''Anayasanın ilk dört maddesini değiştirme fikri CHP'nin iradesi mi, yoksa Kılıçdaroğlu'nun fikri mi?'' diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’nın ilk dört maddesi üzerinden Kılıçdaroğlu’na ver yansın etti.

Erdoğan, "Mesela biz 'Yeni anayasa' diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Bakıyorsun ittifakın bir diğer kanadı, o da aynı şeyleri söylüyor. Buradan söylüyorum, acaba anayasanın ilk dört maddesini değiştirme fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin iradesi midir? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir.” ifadelerini kullandı. Peki nedir bu Anayasa’nın ilk dört maddesi.

Anayasa’nın ilk 4 maddesi nedir?

İşte her daim tartışmalara konu olan Anayasa’nın ilk dört maddesi

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.