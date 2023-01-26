Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin dosyanın görüşülmesinin seçim sonrasına ertelenmesi talebini reddetti.
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin dosyanın görüşülmesinin seçim sonrasına ertelenmesi talebinin reddine, tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesine, 14 Mart Salı günü partinin esasa ilişkin savunmasını yapması kararı verdi.
Kapatma davası süreci nasıl devam edecek?
Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı. HDP yetkililerinin, belirlenen günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.