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Gündem Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada eksiklik tespit ettiği iddianamenin iadesine karar verdi

Yeniakit Publisher
2021-03-31 15:48:00 -
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesini kararlaştırdı.

AYM Genel Kurulu, gündem toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı.

İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak. Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

 

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