  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Anayasa Mahkemesinden açıklama:
Aktüel

Anayasa Mahkemesinden açıklama:

"Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz" -"Anayasa Mahkemesi, Anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:36:31 -
Anayasa Mahkemesinden açıklama:

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz." ifadesi kullanıldı.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00'te toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!
Gündem

'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Darbe iması yapıl..
Sözde gazeteci Saymaz'dan darbe imasına destek
Gündem

Sözde gazeteci Saymaz'dan darbe imasına destek

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın darbe imalı tweet'ine destek sözde gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin
Teknoloji

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin "Arma"sını kullanacaklar

Kazakistan ordusunun, Türkiye'de üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç Arma 8x8'i kullanmaya hazırlandığı bildirildi.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay