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Anavatan Partisi safını seçti!

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı'nın milletin çıkarları ile birebir örtüşen bir ittifak olduğunu belirterek, "Devlet tecrübesi olmuş Anavatan Partisi olarak sonuna kadar bu ittifakın destekçisiyiz" dedi.

08 Mart 2019 Cuma 19:38
Anavatan Partisi safını seçti!

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı Kırıkkale adaylarına destek vermek üzere kente geldi.

"Sonuna kadar Cumhur İttifakı'nın destekçisiyiz"

MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Serdar Yarar ile Kırıkkale'nin Ahılı kasabasında vatandaşlarla bir araya gelen Çelebi, açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın milletin çıkarları ile birebir örtüşen bir ittifak olduğunu söyleyen Çelebi, "Devlet tecrübesi olmuş Anavatan Partisi olarak sonuna kadar bu ittifakın destekçisiyiz" diye konuştu.

İmamoğlu'na tepki: Beylikdüzü'nde başarılı olamayan İstanbul'u yönetemez

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Çelebi, "Beylikdüzü'nde başarılı olamayan bir insanın İstanbul gibi dünyanın göz bebeği olan şehri yöneteceğine inanmıyoruz" dedi. Çelebi, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın mega projelerinin hepsinde imzasının bulunduğunu ve  destekleyeceklerini belirtti.



"Ankara liyakatsiz birine teslim edilemez"

Çelebi, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin, daha önce başarılı bir belediye başkanlığı dönemi olduğunu belirterek, "Bakanlık, milletvekilliği yapmış. Konusunda uzman bir insan. Karşısında aday olan rakibi de 10 bin nüfuslu bir yeri yönetmiş veya yönetememiş. Sadece polemiklerden, siyasi iç çekişmelerden kendine alan bulabilen, siyasi yörüngesini ve yelpazesini kaybetmiş bir zat. Türkiye'nin başkenti çok tecrübesiz, liyakatsiz birine teslim edilemeyecek kadar değerli bir ilimiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 19:38
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