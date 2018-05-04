Anatolium Marmara 180 milyon dolarlık yatırımla Kartal’da kapılarını açtı

Türkiye’deki altıncı IKEA mağazasını da bünyesinde bulunduran Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi’nin açılışı, İsveç Başkonsolosu Therese Hyden, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Sarıyer BelediyeBaşkanı Şükrü Genç, projede iş ortağı olan Maya Holding, Yılsan Holding ve Kapadokya A.Ş.’nin yöneticileri ile vatandaşların katıldığı törenle yapıldı.

Maya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer açılışta yaptığı konuşmada, 1970’li yıllardan bu yana gayrimenkül sektörünün kendileri için ana iş kolu olduğunu, bugüne kadar 2,5 milyon metrekareden fazla konut, iş ve alışveriş merkezi, turistik tesis yatırımı geliştirdiklerini belirterek, “Maya Grubu olarak, dinamik Türkiye ekonomisinin potansiyeline güveniyoruz. Bu nedenle yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 250 bin metrekare brüt alana sahip;ofis, tercihe göre home-ofis ve alışveriş merkezi konseptlerini barındıran karma Anatolium Marmara projemiz için son 2,5 yılda 180 milyon dolar yatırım yaptık. Bu projeyle dünya devi IKEA’nın da aralarında bulunduğu 100’ü aşkın firmayı Kartallılarla buluşturuyor, doğrudan ve dolaylı olarak 3.000 kişilik istihdam yaratıyoruz” dedi.

15 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Çok amaçlı yapısıyla Anatolium Marmara’nın sadece Kartal’da değil, tüm Anadolu Yakası'nda yaşayanların ve İstanbul’u ziyaret edenlerin de ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir proje olduğunu vurgulayan Özsüer, yılda yaklaşık 15 milyon ziyaretçi ağırlamayı öngördüklerini söyledi.

YEŞİL BİNA OLACAK

Maya Holding CEO’su Fuat Atalay da projenin konsept tasarımının, dünyanın ve İstanbul’un önemli ticari yapılarına imzaatmış, pek çok tasarım ödülüne layık görülmüş, merkezi Amerika’da bulunan DDG firması tarafından yapıldığına dikkat çekerek, “İstanbulumuza ve Kartal’a yakışan bir projeyi hayata geçirdik” dedi.

Metro ve Marmaray bağlantıları, Avrasya Tüneli, 3. Köprü bağlantı yolları, E-5 ve TEM arterlerinin bağlantıları aracılığıyla Anatolium Marmara’ya rahatlıkla ulaşılabildiğini vurgulayan Fuat Atalay, ayrıca enerji kullanımına, sürdürülebilir yaşam kaynaklarına ve ekosisteme gösterdikleri özen doğrultusunda ‘Breeam Gold’ yeşil bina sertifikasını almak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

ANATOLİUM MARMARA ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi; başta dünyanın önde gelen mobilya ve ev aksesuarı mağazaları zinciri IKEA, yüksek teknolojiye sahip Cinemaximum sinema salonları, çocuk parkı, eğlence alanları, spa/fitness imkânları, ulusal ve uluslararası birçok seçkin firmanın yer aldığı marka karması (Migros, MediaMarkt, LCW, Koton, Mavi, Kiğılı, Vakko Butik, Desa, Samsonite, Samsung, Özdilek, Linens, Vestel…) ve her noktada yeşili öne çıkaran açık alanları, teraslı keyif mekanları, kafe ve restoranlarıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatmak üzere tasarlandı.

ANATOLİUM MARMARA’NIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Geliştirmeci: MAYA Holding - Yılsan Holding

Arsa Sahibi: Yılsan Holding - AG Kapadokya A.Ş.

Masterplan ve konsepti: DDG

Alışveriş Merkezi Kiralama ve Yönetim: Mallexpert

250.000 m2 toplam brüt alan

Anatolium Marmara AVM’de 60.000 m2 brüt kiralanabilir alan

Yaklaşık 2.000 araçlık otopark kapasitesi

Alışveriş merkezine doğrudan metro bağlantısı

İstanbul’un 3. IKEA Mağazası (25.000 m2)

Yüksek teknoloji sinema kompleksi

Çocuk parkı, Eğlence alanları

SPA/Fitness

Süpermarket

Elektronik market

100’ü aşkın mağaza