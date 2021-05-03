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Dünya Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah mesaj!
Dünya

Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah mesaj!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 13:51:00 -
Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah mesaj!

Rum lider, Kıbrıs'ı iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek çözüm bulunması için aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu Cenevre konferansının tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinde katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Anastasiadis, Türkiye'ye nefretini kusan, dostane tavırdan uzak ve bir o kadar da küstah açıklamaların altına imzasını attı.

Küstah açıklama

Paskalya bayramı kutlamaları kapsamında ülke televizyonlarında yayınlanan bir konuşma yapan Nikos Anastasiadis, bayram kutlamak yerine Türkiye ve KKTC hakkında tepki çeken açıklamalar yapmayı tercih etti.

Türk tarafını 'Osmanlı İmparatorluğu' hayaliyle hareket eden küstahlar olarak tanımlayıp suçlayan Rum lider Türkiye'yi Birleşmiş Milletler yetkilendirmesine ve uluslararası kanunlara uygun olmayan şekilde davranmakla itham etti ve bu durumun sadece Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin de isteği doğrultusunda olmadığını iddia etti.

Şikayet tehdidi

Anastasiadis bu hafta sonu Portekiz’de gerçekleşecek resmi olmayan Avrupa Konseyi’ne katılarak Türkiye'yi Avrupa liderlerine şikayet edeceğini açıkladı. Anastasiadis 'Türk tahrikleri' olarak tanımladığı şikayetlerini uluslararası bir kampanyaya dönüştüreceği konusunda da küstah bir tehditte bulundu.

Türkiye'ye yönelik skandal suçlamalar

Rum basınında yer alan habere göre Anastasiadis, Türk tarafının Cenevre'deki tutumuyla, BM'nin çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini ileri sürerek, Türk tarafının her türlü müzakerede egemenlik haklarının tanınmasına odaklanılmasında ısrar ettiğini savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum tarafının Cenevre'de durumu başarılı şekilde yönettiklerini kaydeden Anastasiadis, yeni oldubittilerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

İki devletli çözüm mesajı

Anastasiadis, "Guterres'in, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin arzu ettiği çözümün (iki devletli), BM ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı hususunda, Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'ye yönelik net olduğunu" savundu.

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Yorumlar

sabo

bunlar bir tokadı akketiler
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