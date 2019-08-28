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Anastasiadis'ten Türkiye hakkında küstah sözler!

Küstah açıklamalarına bir yenisini ekleyen Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin Kıbrıs’taki ortamı zehirlediğini" iddia etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:42
Anastasiadis'ten Türkiye hakkında küstah sözler!

Dış Rumlar Konferansı'nda konuşan Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, tek kaygısının gelecek nesillere olumlu bir gelecek bırakmak olduğunu, başka bir şey olmadığını söyledi.

"Türkiye'nin tavrının, Kıbrıs sorununun çözümlenmemesinin nedeni" olduğunu öne süren Rum lider, Doğu Akdeniz’deki çalışmaları ’provakasyon ve işgal’ olarak niteledi.

Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik isteğine de karşı çıkan Anastasiadis, "Kıbrıs Rum tarafının bu talebi, önerildiği şekliyle, eşitsizlik ve haksızlık" dedi.

"Çözüm şartları: Türkiyesiz Kıbrıs"

Etkinlikte konuşan Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da, Kıbrıs’ta çözüm için şartları olduğunu ifade etti.

Rum Papaz II. Hrisostomos, "Bir çözümde, Türkiye'nin müdahale haklarının olmaması gerekir. Ayrıca Ada, Türk askerinden ve Türkiye Cumhuriyeti kökenli vatandaşlardan kurtarılmalı" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:42
  1. Kilis
  2. Dış Rumlar Konferansı
  3. Kıbrıs
  4. Nikos Anastasiadis

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