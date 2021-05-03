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Dünya Anastasiadis'i yerden yere vurdu: Sadece aptalsın
Dünya

Anastasiadis'i yerden yere vurdu: Sadece aptalsın

CRS adlı Rum karikatürist, Cenevre'de gerçekleştirilen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında "etkisiz" tutum sergilediği gerekçesiyle Anastadias'e hakaret içerikli karikatür çizerek, caddelere astı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 16:04:00 -
Anastasiadis'i yerden yere vurdu: Sadece aptalsın

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konferansında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kararlı duruşu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gündeminden düşmüyor.

CRS isimli Rum karikatür sanatçısı, Cenevre'deki konferansta Rum lideri Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs Türk tarafı karşısında "etkisiz" tutum sergilediği gerekçesiyle eleştirdi. Rum Karikatürist sokaklara çizdiği karikatürde Anastasiadis'i hedef aldı. CRS, halkı uyanmaya çağırırken, "salak" (idiot) yazılı ateş ölçer cihazıyla Anastasiadis'in ateşinin ölçüldüğünü yansıtan karikatürü cadde duvarlarına astı.

"Sadece aptalsın"

CRS karikatür ile birlikte verdiği mesajında "Yalancı değilsin Sayın Başkan, sadece aptalsın. Pandemi hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Etkisizsin. Kıbrıs sorununa çözüm sözü dolusun ama açıkça iki devletten söz ediyorsun" ifadelerine yer verdi.

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