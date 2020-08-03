Yüksek sakinleştirici bir etkiye sahip olan anason, maydanozgiller ailesine ait bir bitkidir. Ruhsal hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığa faydalı olan anason, şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. Yaprakları ve meyvesi kullanılan bu inanılmaz bitki, yüzyıllar boyunca bitkisel tedavide ağrı kesici olarak kullanılmıştır. İçeriğinde yüksek miktarda antioksidan barındıran anason, aynı zamanda magnezyum, kalsiyum, çinko, sodyum, demir mineralleri ve A,B,C vitaminleri de içerir. Anasonun en bilinen faydası mevsim geçişlerinde solunumu temizleyerek enfeksiyon kapmasının önlemesidir. Peki anason nelere iyi gelir? İşte anasonun vücuda inanılmaz etkileri...

- Damar tıkanıklığını önler, kalp hastalıklarına iyi gelir.

- Metabolizmanın sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler.

- Vücuttaki deforme olmuş sinir hücrelerini yatıştırır. Böylece stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

- Mide asidini dengeler, ülser ve reflü gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltır.

- Boğazı yumuşatır, iltihapları balgam yolu ile atar.

- Kuru öksürüğü kısa sürede bitirir.

- Sinüs yollarını açar, sinüzit ve migrenin yol açtığı baş ağrılarına karşı oldukça etkilidir.

- İçerdiği lif sayesinde uzun süreli tokluk hissi sağlar.

- Uyku problemlerine birebirdir. Uyku problemi olanların yatmadan 1 saat önce anason çayından içmesi tavsiye edilir.