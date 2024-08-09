ANASİAD BTSO’dan Bursa için acil KOBİ OSB istedi

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan yönetim kurulu üyeleri birlikte Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaret etti. İş dünyasının sorunlarının masaya yatırıldığı ziyarette, Bursa’da konutların arasına sıkışıp kalan sanayi tesisleri için çözüm önerileri masaya yatırıldı. KOBİ işletmelerinin planlı sanayi bölgelerine taşınması gerektiğini söyleyen ANASİAD Başkanı Hakan Birkan Bursa’da KOBİ OSB kurulması için BTSO Başkanı İbrahim Burkay’dan destek istedi.

Derneğin Genel Sekreteri Muhammet Sefa Çınar, Başkan Yardımcısı Ercan Sönmez, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, ANASİAD Yönetim Kurulu üyeleri; Kuddusi Niğdelioğlu, Yavuz Altıok, Erdoğan Öner, Öner Sevinç, Serdar Çoşkun, Hüseyin Fırat Yıldırım ve Sadiye İnal, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Kılıç ile Muhsin Koçaslan’ını hazır bulunduğu ziyarette konuşan ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, BTSO’nun Bursa’da iş dünyasının çatı kuruluşu olarak şehrin iş insanlarının sorunlarına çözüm bulmak için yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Türkiye’nin kalkınması ve insanların daha müreffeh yaşaması için tek çözümün üretmek olduğunu vurgulayan Başkan Birkan, “Bursa önemli bir üretim şehri. BTSO’nun ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ mottosunu takdir ediyoruz. Şehrimizdeki büyük sanayi kuruluşları ile gurur duyuyoruz. Yine BTSO’nun TEKNOSAB’a öncülük ederek sanayicilerin üretim alanı sorununa bulduğu çözüm de takdir ettiğimiz bir diğer konu” dedi.

BTSO’nun ANASİAD üyelerinin de aralarında olduğu 55 bin üyesi ile Bursa iş dünyasının çatı kurlusu olduğuna belirten Hakan Birkan, BEBKA araştırmasına göre, Bursa’da şehrin içinde sıkışıp kalmış, arıtma tesisi ve diğer alt yapılardan yoksun 8 bin dolayında işletme olduğunu vurguladı. Birkan, “Bu işletmeler konutlarla iç içe geçmiş durumda son bir ayda çıkan yangınlarda büyük facialar atlatıldı. Bu sorunun çözümü için acil olarak bir KOBİ OSB’ye kurulması gerekiyor. BTSO’nun bu konuda öncülük yapmasını istiyoruz” dedi.

Burkay: “Talep topladık, konu yerel yönetimlerde”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay’da yapılan ziyaretten memnun olduğunu söyledi. Bursa’nın Türkiye’nin en önemli üretim üslerinden biri olduğunu vurgulayan İbrahim Burkay, Bursa’da planlı alanlarda üretim yapabilmesi için çaba harcadıklarını belirterek, “BTSO olarak TEKNOSAB’ın kuruluşuna liderlik yaptık. Burası Türkiye’nin en hızlı kurulan, alt yapısı ile örnek OSB’sidir. Sizler gibi Biz de Bursa’da bir KOBİ OSB kurulmasının gerekliliğini biliyoruz. Bu konuda ön talep topladık ve 5 bin dolayında başvuru aldık. Ancak biz icra makamı değiliz. Konunun Bakanlıklar nezdinde takibini yapabiliriz ve süreci hızlandırırız. Fakat KOBİ OSB için yeri belirleyecek olan Büyükşehir ve ilçe belediyeleridir. Bu talebi biz belediyelere ilettik. Konunun aciliyetini sizler de iletirseniz sorunun çözümü daha kolay olacak” dedi.

Bursa’nın 1/100 binlik planı çok acil yapılmalı

İbrahim Burkay Bursa’da 1/100 binlik planın biran önce yapılmasın gerektiğini de söyledi. Sanayici ve iş insanları olarak limana ve çevre yoluna yakın olmak kaydıyla yerel yönetimlerin Bursa’nın neresini gösterilerse orada planlı sanayileşme adımlarını derhal başlatacaklarını vurgulayan Burkay, “Türkiye sizin de söylediğiniz gibi yeraltı kaynaklarımız yeterli olmadığı için üretmek zorunda. Ülkemizde yüksek teknoloji üretimini planlı alanlarda yapmak zorundayız. Biz Bakanlıklardan ve yerel yönetimlerden sadece uygun şartlarda üretim alanı istiyoruz. Zaten kendi alt yapımız kendimiz yapıyoruz. Tek istediğimiz planlı sanayileşme bölgelerinin yerinin belli olması” diye konuştu.

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