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Anaokulunda korkutan yangın!

Sivas'ta bulunan bir anaokulunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede çocukları tahliye eden müdür yardımcısı göz yaşlarına boğuldu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:03
Anaokulunda korkutan yangın!

Sivas'ın Pulur mahallesinde bulunan Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda yangın meydana geldi.

Okulun kazan dairesindeki kağıtların tutuşması ile başlayan yangında okulu kısa sürede dumanlar kapladı.

Öğrenciler kısa sürede tahliye edildi

 

Okulun minik öğrencileri kısa sürede tahliye edilerek yanda bulunan başka bir okulun bahçesine alındı.

Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla panik yaşayan okulun müdür yardımcısı Ayşegül Tek göz yaşlarına boğuldu.

Tek, ciddi bir sıkıntı bulunmadığını yangının kazan dairesindeki atık kağıtların tutuşması ile çıktığını belirtti.

Okulda yangın çıktığını duyan veliler çocuklarının sağlık durumlarından endişe ederek okula akın etti.

Çocuklarının güvende olduğunu görünce ise rahatladılar.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 19:03
  1. Sivas Belediyesi

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