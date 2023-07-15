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Dünya Anaokulu öğretmeni idam edildi! Sebebi şok etti
Dünya

Anaokulu öğretmeni idam edildi! Sebebi şok etti

Yeniakit Publisher
2023-07-15 01:41:00 -
Anaokulu öğretmeni idam edildi! Sebebi şok etti

Çin'de bir anaokulu öğretmeni idam edildi. Vang Yun isimli öğretmenin 25 çocuğu kasten zehirlediği ve birinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Çin'de Henan Eyaleti'nin Birinci Bölge Mahkemesi kapısına asılan bildiriye göre, anaokulu öğretmeni Vang, dün idam edildi.

Vang'ın, 27 Mayıs 2019’da Mengpeng anaokulundaki 25 öğrencinin pirinç lapalarına zehir özelliği olan sodyum nitrat maddesi karıştırmasının ardından birçok çocuk zehirlenirken, Vang soyadlı bir öğrenci 10 aylık tedavi sonrasında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

Anaokulu öğretmeni Vang’ın daha önce de internetten aldığı aynı madde ile kocasını zehirlemeye çalıştığı belirtiliyor.

Söz konusu öğretmen, "kasten zarar vermekten" 9 ay hapis cezası almış daha sonra bu idam cezasına çevrilmişti.

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