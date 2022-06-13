2022-2023 eğitim öğretim yıl 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Peki, 2022-2023 eğitim yılında kaç aylıklar okula gidebilir? Anaokulu, ana sınıfına başlama yaşı kaç? İşte okula başlama yaşı detayları.

Anaokulu, ana sınıfına başlama yaşı kaç?

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendindeki “Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanların yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilir.”, (b) bendindeki “Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.” ve (c) bendindeki “İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.” hükümleri gereği okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanındaki 57-68 aylık çocukların kaydı yapıldıktan sonra okulun fiziki imkanları yeterliyse yine büyük yaşlardan başlanarak 36 aya kadar olan çocukların da kaydı yapılabilir.

Örneğin 2021-2022 eğitim öğretim yılında anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına öncelikli olarak 2016 doğumlu çocuklar kaydedildi. 2016 doğumlu çocukların kaydı tamamlandıktan sonra fiziki mekânları uygun olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 1 Ocak 2017 – 30 Eylül 2018 arasında doğan çocuklar, ana sınıflarına ise 2017 doğumlu çocuklar kaydedilmiştir. Bir okulun kayıt alanında, bir sonraki yıl ilkokula başlayacak kayıtsız çocuklar varken daha küçük çocuklar için sınıf açılması mevzuata aykırı bir işlem olacaktır.

Anaokulu, ana sınıfına kaç aylıklar kayıt yaptırılır?

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.