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Eğitim Anaokulları ne zaman açılacak 2021?
Eğitim

Anaokulları ne zaman açılacak 2021?

MEB tarafından okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih duyurulduktan sonra veliler anaokulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. Peki, Anaokulları ne zaman açılacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 20:47:00 -
Anaokulları ne zaman açılacak 2021?

Okul öncesi eğitiminin en iyi şekilde verildiği anaokulları koronavirüs salgını sebebiyle eğitime ara vermişti. Ancak yaklaşık 2 yıl sonra MEB tarafından eğitimin yüz yüze yapılacağı müjdesi geldi. Veliler anaokulların ne zaman açılacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Anaokulları ne zaman açılacak 2021?

Okulların birinci dönemi, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

 

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