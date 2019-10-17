Güney Amerika'dan tüm dünyaya yayılan ananas meyvesi, son yıllarda ülkemizde de sevilerek tüketiliyor. Peki, ananasın faydalarını biliyor musunuz? İşte, merak ettiğiniz "Ananasın faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı...

Son yıllarda ülkemizde hem pazar hem de market tezgahlarında sık sık ananas ile karşılaşıyoruz. En çok tüketilen meyveler arasına yerleşen ananas leziz tadının yanı sıra sağlık için de son derece faydalıdır. Elbette, ölçülü ve düzenli tüketiminde.

Ananasın faydaları nelerdir?

Ananas düşük kalorili meyvelerdendir. 100 gram ananas yalnızca 50 kaloridir. Bu nedenle diyet yaparken ananası yanında süt içerek gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Antioksidan kaynağı olan ananas kalp ve damar sağlığı için son derece kıymetlidir.

Yapılan bilimsel çalışmalar ananasın birçok kanser türene karşı önleyici olduğunu gözler önüne sermiştir.

Ananas birçok sindirim enzimi taşır. Bu nedenle sağlıklı sindirim sisteminin anahtarlarından biri de ananasta gizlidir.

C vitamini yönünden zengin olan ananas bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle okul çağındaki çocukların gelişimleri ve hastalıklardan korunması için ananas önemli bir kaynaktır.

Ananas içerdiği bromelanin nedeniyle ameliyat sonrasında hastanın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Ananas iltihabı, ameliyat yaralarını ve ağrıları hafifletir.