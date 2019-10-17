0553 313 94 23

Ananasın faydaları nelerdir?

Güney Amerika'dan tüm dünyaya yayılan ananas meyvesi, son yıllarda ülkemizde de sevilerek tüketiliyor. Peki, ananasın faydalarını biliyor musunuz? İşte, merak ettiğiniz "Ananasın faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı...

17 Ekim 2019 Perşembe 08:59
Ananasın faydaları nelerdir?

Güney Amerika'dan tüm dünyaya yayılan ananas meyvesi, son yıllarda ülkemizde de sevilerek tüketiliyor. Peki, ananasın faydalarını biliyor musunuz? İşte, merak ettiğiniz "Ananasın faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı...

Son yıllarda ülkemizde hem pazar hem de market tezgahlarında sık sık ananas ile karşılaşıyoruz. En çok tüketilen meyveler arasına yerleşen ananas leziz tadının yanı sıra sağlık için de son derece faydalıdır. Elbette, ölçülü ve düzenli tüketiminde. 

Ananasın faydaları nelerdir?

Ananas düşük kalorili meyvelerdendir. 100 gram ananas yalnızca 50 kaloridir. Bu nedenle diyet yaparken ananası yanında süt içerek gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Antioksidan kaynağı olan ananas kalp ve damar sağlığı için son derece kıymetlidir.

Yapılan bilimsel çalışmalar ananasın birçok kanser türene karşı önleyici olduğunu gözler önüne sermiştir.

Ananas birçok sindirim enzimi taşır. Bu nedenle sağlıklı sindirim sisteminin anahtarlarından biri de ananasta gizlidir.

C vitamini yönünden zengin olan ananas bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle okul çağındaki çocukların gelişimleri ve hastalıklardan korunması için ananas önemli bir kaynaktır.

Ananas içerdiği bromelanin nedeniyle ameliyat sonrasında hastanın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Ananas iltihabı, ameliyat yaralarını ve ağrıları hafifletir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 08:59
  1. Ananasın faydaları nelerdir?
  2. ananas ne kadar tüketilmelidir
  3. ananasın faydaları ve zararları
  4. hamilelikte ananasın faydaları
  5. ananas zayıflatır mı
  6. mango ve ananas faydaları
  7. ananas kalori

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanların koruduğu teröristler, Türk bayrağı açan şahsı bıçakladı!
    1. Almanların koruduğu teröristler, Türk..
    2. Dolarda kritik gün! İşte son durum
    3. Kivinin faydaları ve zararları nedir?
    4. Taşeron işçi kadro ne zaman? Taşeron..
    5. Eli kanlı terör örgütü PKK, 20 bin..
    6. Ananasın faydaları nelerdir?
    7. Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı..
    8. Macron'dan başörtüsü talimatı! Fransa..
    9. Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?..
    10. Sirenka nedir? Sirenka nasıl yapılır?
    11. Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih..
    12. Deprem sonrası ölenlerin sayısı yükseldi
    13. Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok..
    14. ABD'ye bir F-35 şoku daha! Rusya'ya..
    15. Tutmanik nedir? Tutmanik nasıl yapılır?
    16. S. Arabistan'da dehşete düşüren..
    17. MSB açıkladı: 673 terörist etkisiz..
    18. Ayn el Arab'taki ABD üssü bombalandı!
    19. Yargı Reformu teklifi yasalaştı
    20. ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK..
    21. MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara..
    22. ABD BaşkanıTrump'tan Beyaz Saray'daki..
    23. Yeni Zelanda’da cami saldırılarını..
    24. Başkan Erdoğan Rusya'ya gidecek
    25. Üniversite öğrencilerinden Barış..
    26. MHP'nin acı günü! Hayatını kaybetti
    27. Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin..
    28. İzmir'de ulaşım ücretlerine yüzde 13 zam
    29. New York'ta Müslüman annelere dini..
    30. Türk ve Rus sanatçılar ortak sergi açtı
    Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
    Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    ABD medyasını çıldırtan resim!
    ABD medyasını çıldırtan resim!
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
    Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    İncirlik iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Trump'tan flaş Türkiye itirafı
    İncirlik iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Trump'tan flaş Türkiye itirafı
    İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması
    İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması