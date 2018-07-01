Ananas diyeti ile zayıflamak mümkün mü?

Ananas diyeti, bitkisel ağırlıklı bir diyettir. Bununla birlikte diğer bitkisel diyetler gibi yoğun bir uygulama zamanını kapsamaz. Yalnızca beslenmeye dikkat edilerek ananasın sağlıklı bir beslenme listesine dahil edilmesi bu sürecin başlaması ve sağlıklı kilo verilmesi için yeterlidir.

Ananas meyvesi içeriğinde oldukça fazla lif bulundurur. Liflerin en büyük özelliği, tüketen kişiye uzun süre tokluk hissi vermesi, yeme isteğini köreltmesi ve sağlıklı besinlere yönlendirmesidir. Tüm bunlara ek olarak bağırsak hareketliliğini sağlayarak sindirimi destekler.

Ananas, kan şekerini dengelediği için gün içindeki tüketimlerde kan şekerinin düşme olasılığını ortadan kaldırır ve baş dönmelerini engeller. Ananasın gün içinde tüketimi için ananas öncelikle kabuğundan ayrılır. Ayrılan ananas gün içinde dengeli şekilde tüketilmek üzere 3 eşit parçaya bölünür. Ananasın aç karnına tüketilmesi özellikle mide sorunu olanlar için tavsiye edilmez. Bu nedenle önce sağlıklı atıştırmalıklar yiyip daha sonra ananas tüketilmesi daha sağlıklıdır.

Ananas yendikten yarım saat sonra da ana yemeğe geçilir. Ananasın mideye verdiği tokluk hissi ana yemekte gereğinden fazla yemeyi önler. Ananas diyeti uygulanan dönemde kızartmalar, fazla yağlı yiyecekler, işlenmiş şarküteri etler, fazla şekerli yiyecekler, şerbetli tatlılar gibi fazla kalorili ve sağlığa zararlı yiyecekler tüketilmemelidir. Ayrıca beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, kepekli ekmek, çavdar ekmeği gibi ekmekler gibi tüketilmelidir.

Ananasın etkilerini kendi başına görmek zordur. Tek başına bir besinden mucizeler beklemek yanlış olur. Dkkatli bir beslenme programı, sağlıklı yiyeceklerden oluşan bir liste ve yaşam felsefesi haline getirilecek bir spor dalı sayesinde sağlıklı ve kalıcı olarak kilo verilebilir. Bu süreci bol su içerek desteklemek de amaca ulaşmayı hızlandıracaktır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.