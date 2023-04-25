Analistler, emtia piyasasında o 3 emtia ürünü işaret ettiler: Platin, bakır, kahve! Sürpriz değil, yerine geçecek

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin yeniden artmasıyla emtia piyasasında geçen hafta düşüş eğilimi hakim olurken, oynaklığın görüldüğü sert hareketler de öne çıktı.

Değerli metallerde altın ve gümüş değer kaybederken, paladyum ve platin sert yükseliş gösterdi. Geçen hafta altın ve gümüş yüzde 1.1 değer kaybetti. Emtia uzmanı Zafer Ergezen, altındaki düşüş için “Sürpiz değil” derken nedenini şöyle anlattı: “Bankacılık sektörüne yönelik endişeler yavaş yavaş kalkıyor.

Endişeler varken, güvenli liman altına dönüş vardı. Endişeler kaybolmaya başlayınca, güvenli limandan çekilmeler başladı.” Altının şu anda trend destek seviyesinde olduğuna dikkat çeken Ergezen, altının tekrar yükselmek isteyeceğini belirtti ve ekledi: “Bin 892 ile bin 900 dolar bandı alım fırsatı.”

"Nispeten daha güçlü"

Gümüşün ons altına göre nispeten daha güçlü olduğunun altını çizen Ergezen, yılın son çeyreğini gümüş için çıkış dönemi olduğunu ifade etti. Altın ve gümüşteki aşağı yönlü seyre karşın devam eden resesyon endişeleri, paladyum ve platine olan talebi artırdı: Paladyum yüzde 6.1, platin yüzde 7.6 değer kazandı.

Tarım emtiasında ise düşüş eğilimi hakimdi. Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören buğday yüzde 2.8, mısır yüzde 3.2, soya fasulyesi yüzde 1.2, pirinç yüzde 2.7 değer kaybetti. Intercontinental Exchange’de (ICE) pamuk yüzde 3.4 azalırken, kakao yüzde 3 arttı. Kahvede ise yatay bir seyir izlendi. 0,2509 dolarla Mart 2012’den bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker ise haftayı yüzde 5.5 artışla tamamladı.

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Analistler, El Nino hava olayının da şeker üretimini aşağı yönlü etkileyebileceği öngörüsünde bulunurken; Ergezen petrol fiyatlarına işaret etti: “En büyük sıkıntı petrol fiyatlarının yükselmesi ve şeker üreticilerinin şeker yerine etanol üretmeyi tercih etmesi oldu. dünya gazetesinin aktardığı haberde:” Bakır için “Nispeten daha güçlü olacaktır” diyen Ergezen, bakırın asıl yükselişi için 2023’ün son çeyreği ya da 2024’ün ilk çeyreği”ne işaret ettiği aktarıldı.

Şeker, güçlü bir yükseliş gösterdi

Zafer Ergezen, “2023’ün ilk çeyreğinin yıldız emtiaları nelerdi?” sorusuna bir “Top-5” çıkardı: “İlk sıraya şekeri koyarım. Güçlü bir yükseliş gösterdi. Sonra altın gelir. Bakırı üçüncülüğe koyarım. Sonra 2023’e güzel bir giriş yapan kahve konulur. 5’inciliği ise negatif yönde düşünelim. En kötü performansla doğalgaz olur.

Top 5 yerine ancak Top 3 çıkar

Zafer Ergezen, yılın ikinci çeyreği için bir “Top 5” çıkartmanın zor olduğuna inanıyor. Çünkü emtia ürünlerinde yükseliş beklentilerinin sıkıntılı olacağına inanıyor. “Piyasa yatay seyredecektir” diyen Ergezen, ikinci çeyreğin “parlayacak” 3 emtia ürününü şöyle sıraladı: “Platin (Yükseliş sürer), bakır ve kahve.”

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