Doları olanlar dikkat! Ekonomistler acil çağrı yaptı: Doları olan bunu yapsın! Dolar kuru tahmini, senaryo

Seçimlere kısa bir süre kala piyasalarda da hareketlilik artmaya devam ediyor. Döviz piyasasında görülen hareketlenmeler Dolar/TL kurundaki makası da açtıkça açıyor. Dolar satış rakamları 20 TL'yi aşarken seçim sonrası için önemli açıklamalarda peş peşe geldi. Uzmanlar kırmızı pazartesi uyarısında bulundu. İşte dolar fiyatlarındaki son gelişmeler…

FED Başkanlarından gelen karışık mesajlar altın fiyatlarında dalgalanmaların yaşanmasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta 1.275 TL seviyesinde kadar yükselen altın bayram boyunca zayıf hareketler sergileyerek geri çekildi.

UZMAN YORUMLAR NELER OLDU?

JP Morgan, şu an uygulanan mevcut politikalarda ılımlı bir değişim olması durumunda Dolar/TL kurunun 30 TL'ye ulaşabileceğini aktardı. Morgan, seçimi kazanan kişinin kim olduğuna bakmaksızın mevcut politikaların terk edilmesi ve geleneksel politikaya dönülmesi durumunda dolar kurunun 24-25 seviyesine yükseleceğini yıl içerisinde 26 TL bandına kadar çıkabileceğini aktardı.

Citi, uygulanan mevcut politikaların kademeli olarak gevşetilmesi durumunda TL'nin dolar karşısında değer kaybedeceğini belirtti. Mevcut tedbirlerin hemen gevşetilmesi durumunda Dolar TL kurunun önce yukarı yönlü hareket edeceğini belirten Citi, daha sonra primde öngörülen bir iyileşmenin TL'ye yıl içerisinde %12 değer kazandıracağını söyledi. Citi, kurların önce yükseleceğini ardından normalleşme ile TL'nin değerleneceğini aktardı.

Döviz tarafında ise Merkez Bankası ve piyasalar arasındaki makas aralığı açılmaya devam ediyor. Peki hangi seviyelerden altın alınır? Seçim sonrası altın fiyatları ne kadar olacak? Piyasaları TGRT Haber ekranlarında değerlendiren Ekonomist Filiz Eryılmaz yatırımcılara altın değerinde tavsiyeler verdi.

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ALTINDA İSE BASKI VAR

Eryılmaz altın fiyatlarının Fed kararlarına bağlı olarak değişebileceğini ifade ederek Amerika’da enflasyon çok gelince faizleri artırmasına gerek yok fiyatlamasıyla ons tarafında 2.061’i gram altında 1.275 tarihi zirvesini gördük bir önceki hafta. Fakat geçen hafta baskı geldi. Neden baskı geldi? Çünkü hem Amerika’dan gelen veriler çokta ABD’de enflasyonun kolay düşmeyeceğini Fed’in beklenenden daha güçlü faiz artışına gideceği fiyatlamasını getirdi” dedi.



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