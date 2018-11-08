Analı kızlı çete Sakarya'da enselendi!

Sakarya ve çevre illerde ikametlerden hırsızlık olaylarına karışan, kuyumcu ve işyerlerinden ise oyalamak ve tırnakçılık yapmak suretiyle hırsızlık ve yankesicilik olaylarını gerçekleştiren anne ile kızlarından oluşan 3 kişilik grup Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Ekiplerce Adapazarı ilçesinde bir ikamette saklandıkları tespit edilen anne ve kızları için polis ekipleri operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 hırsızlık suçundan aranması bulunan anne S.G. (61), hakkında hırsızlık suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 1 hırsızlık dosyasından aranması olan D.G. (35) isimli kızı ve yine hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 4 hırsızlık ile yankesicilik dosyasından aranması bulunan D.G. (28) isimli şüpheli kız ise ikametin balkonundan kaçmak için atladığı sırada binayı saran polisler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ve kızları adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.