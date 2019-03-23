Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir, anal çatlak belirtilerine dikkat edilmesini gerektiğini söyledi.

Anal çatlak rahatsızlığında ana şikâyetin makatta dışkılama ile çok şiddetlenen sonrasında da spazm şeklinde devam edebilen ağrı şeklinde görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Fahri Yetişir, “Bu ağrıya eşlik edebilen dışkı ile birlikte gelen birkaç damla parlak kırmızı kandır. Hastanın var olan bir kabızlığı veya ishali de olabilir. Anal çatlakta fizik muayene çok hassas yapılmalıdır çünkü çok ağrıya neden olabilir. Bu nedenle iyi bir ışık altında çok fazla anal kanala dokunmadan çatlak ve cilt katlanışı görülerek tanı konur. Ayrıca parmak ucu ile yanlara hafif dokunulduğunda sfinkter kaslarının spazmda olduğu görülebilir” diye konuştu.

Birden fazla anal çatlak varlığında veya olması gereken yerin dışında çatlak varlığında, ayırıcı tanıda, altta yatan bağırsağın inflamatuar hastalıkları, tüberküloz, sifiliz, AİDS, anal abse ve anal kanser varlığı değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Doç. Dr. Fahri Yetişir, “Anal çatlak oluşumuna neden olabilecek direk mekanik travmaları da göz ardı etmemek gerekir, hastalığın nüks etmemesi açısından anal çatlağın kökeninde yatan etkenleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak önemlidir. Akut anal çatlak hastalarının yüzde 70 kadarı secdece destek tedavisi ile iyileşmektedir.” dedi.

Doç. Dr. Fahri Yetişir, anal çatlak tedavisinde yapılanları ise şöyle sıraladı:

“Beslenme alışkanlıklarında değişiklik; Daha çok posalı (lifli) yiyecekler tüketmesi bu esnada gün içerisinde bol su tüketmesi istenir. Baharatlı yiyeceklerden ve hayvansal gıdalardan uzak durması istenir.

Dışkılama alışkanlıklarında düzenleme yapılmalı: Büyük tuvaleti gelince bekletmemeli günlük mümkünse sabah tuvaletini yapmalı. İshal ve kabız olmamak için gayret göstermeli. Büyük abdest esnasında çok fazla ıkınmadan yapılmalı. Çok uzun süreler tuvalette geçirilmemeli.

Beslenme ve temizlenme esnasında hijyen kurallarına maksimum uymalı.

Sıcak su oturma banyosu; Gün içerisinde 3 veya 4 kez 1520 dakika kadar sıcak suya oturma. Bu sıcak suya oturma sayısını ve zamanını ilk zamanlarda daha sık yapılabilir. Daha çok yapılmasının zararı olmaz faydası olur.

Rahat kıyafetler giyilmeli.

Basit ağrı kesici kremler günde 34 kez kullanılabilir.

Anal çatlak tedavisinde bu genel destek tedavinin yanında özellikli tedavileri de mevcuttur. Anal çatlağın özellikli tedavisini 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar ilaç tedavisi, botox tedavisi ve ameliyattır. Bu özellikli tedavileri kronik anal çatlak hastalarında kullanılmaktadır.”