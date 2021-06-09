Anakara Büyükşehir Belediyesi yaya üst geçidi yaptıracak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı Üzeri 2 Adet Yaya Üst Geçidi Yapım İşi yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale kapsamı Ayaş-Ankara yolu bulvarı üzeri 2 adet yaya üstgeçit inşaat ve elektrik işlerinden oluşuyor. İhale 30.06.2021 tarih ve saat 15:00’da Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle / ANKARA adresinde gerçekleştirilecek. Yaya üst geçidi işinin180 gün içerisinde bitirilerek hizmete sunulması hedefleniyor.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ