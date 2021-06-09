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Ekonomi Anakara Büyükşehir Belediyesi yaya üst geçidi yaptıracak
Ekonomi

Anakara Büyükşehir Belediyesi yaya üst geçidi yaptıracak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı Üzeri 2 Adet Yaya Üst Geçidi Yapım İşi yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 13:52:00 -
Anakara Büyükşehir Belediyesi yaya üst geçidi yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale kapsamı Ayaş-Ankara yolu bulvarı üzeri 2 adet yaya üstgeçit inşaat ve elektrik işlerinden oluşuyor. İhale 30.06.2021 tarih ve saat 15:00’da Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle / ANKARA adresinde gerçekleştirilecek. Yaya üst geçidi işinin180 gün içerisinde bitirilerek hizmete sunulması hedefleniyor.

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