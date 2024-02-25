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Teknoloji Anahtarsız otomobiller büyük tehlike altında
Teknoloji

Anahtarsız otomobiller büyük tehlike altında

Yeniakit Publisher
2024-02-25 03:00:00 -
Anahtarsız otomobiller büyük tehlike altında

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte anahtarsız otomobiller yaygınlaştı. Ancak hırsızlar da kendi tekniklerini geliştirdiler. İşte anahtarsız otomobillerdeki büyük tehlike.

Araba anahtarları özellikle son beş altı yılda yerini akıllı anahtar teknolojisine bırakmaya başladı. Yine otomobilin çalıştırılması için de anahtarın yerini motoru açıp kapatan düğmelerin gelmesi ise araba anahtarı tam anlamıyla form değiştirdi. Ancak İngiltere’de son yıllarda artan otomobil hırsızlığı vakaları, “Anahtarsız otomobil güvenli değil mi? sorusuna neden oluyor. Aslında bu tehlike anahtarsız modellerin ilk ortaya çıktığı günden beri hayatımızda. İlginç olan ise bu sorunun hala çözülememiş olması.

Anahtarsız otomobil güvenli değil mi? Hırsızlık artmaya devam ediyor

Son dönemlerde Türkiye’de gündeme gelmeye başlayan anahtarsız otomobil sorunu, İngiltere’de büyük bir krize dönüştü. Buna göre hırsızlar, uzaktan kontrol sağlayan otomobil kumandalarını taklit etmeyi başardı. İngiltere’de yaşanan son vakada hırsızlar, Hyundai Ioniq 5 otomobilini sadece 20 saniyede çaldı.

Otomobilin sahibi ise izlediği videoda, hırsızın elinde yer alan bir kumandayla kapıları açıp motoru çalıştırıp sessizce uzaklaştığını görüyor. Elektrikli olan otomobilin sessiz çalışıyor olması da sürücünün hırsızlığı ancak sabah uyanınca fark etmesine neden oluyor.

Anahtarsız otomobil teknolojisi, bir çok kolaylık getirse de İngiltere dahil bir çok ülkede internet üzerinden satılan frekans taklit eden emülatörler, tehlike arz ediyor. Peki ama bu cihazlar nasıl çalışıyor? Aslında her kumandanın ve aracın farklı bir frekansı var. Yani aynı model başka bir anahtarla aracı açmanız mümkün değil. Burada hırsızların hedeflediği aracın kumandasını kopyalaması gerekiyor. Ancak bu kopyalama cihazının bu işlemi ne kadar uzaklıktan yapabildiği bilinmiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cihazın frekansı kopyalaması için ise açma kapama sinyalini almasının yeterli olduğu düşünülüyor. Şu anda İngiltere’de cihazın internette 5000 Sterlin gibi bir fiyata satıldığı ortaya çıktı.

Uzmanlar, anahtarsız girişin artması ile bu sorunların da arttığı görüşünde. Bu anlamda güvenlik uzmanları otomobil firmalarını ek güvenlik önlemleri almamakla suçluyor. Otomobil sürücüleri ise eski bir güvenlik önlemi olan direksiyon kilitlerine başvurmaya başladı.

Özellikle elektrikli otomobil üreticileri neredeyse her modelde anahtarsız giriş teknolojileri kullanıyor. Şu an bu emülatörlerin ülkemizde kullanılıp kullanılmadığı ise belli değil. İngiltere’de ise sürücüler ise otomobil firmalarından bu sorun için bir çözüm bekliyor. Sigorta firmaları ise artan hırsızlık vakaları sonrası İngiltere’de sigorta primlerinde büyük artışlara gitmeye başladı.

İlginç olan ise bu anahtarsız otomobil hırsızlıkları 2011 yılından beri görülüyor. Eskiden bunun nasıl yapıldığı bilinmiyordu. Ancak bazı iddialara bakılırsa otomobil üreticileri bu açığın yaklaşık 10 yıldır farkında.

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