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Spor Anahtarı unutan Arda Turan, sokakta sabahladı
Spor

Anahtarı unutan Arda Turan, sokakta sabahladı

Galatasaray forması giyen Arda Turan, 4-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor deplasmanı dönüşü evinin anahtarlarını tesislerde unuttu. Geceyi arabasının içerisinde geçiren Arda, yaptığı paylaşıma "Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım" notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 11:48:00 - 2021-05-12 11:57:51
Anahtarı unutan Arda Turan, sokakta sabahladı

Galatasaray forması giyen Arda Turan, 4-1 kazandıkları ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdıkları Yukatel Denizlispor deplasmanı dönüşü evinin anahtarlarını tesislerde unuttu.

Gece yarısı ailesini uyandırmamak için zile basmayan Arda Turan, arabada zaman geçirdiği esnada kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Arda Turan, söz konusu paylaşımında cumartesi günü şampiyonluk hayali kurduğunu ifade etti.

"Anahtarını tesiste unutmuş"

Deneyimli oyuncu, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." yazdı.

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Yorumlar

Genç Galatasaray

İyi işte nöbet tütmüş olur
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