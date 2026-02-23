  • İSTANBUL
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, İstanbul'da partisinin iftar programına katıldı
Gündem

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, İstanbul'da partisinin iftar programına katıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, İstanbul'da partisinin iftar programına katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türk milleti için bütün partilerin iddialarını ve hedeflerini üstümüze alıyoruz. Vatanı ayakta tutacağız, memleketi koruyacağız, sınırları bekleyeceğiz ve Cumhuriyeti yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türk milleti için bütün partilerin iddialarını ve hedeflerini üstümüze alıyoruz. Vatanı ayakta tutacağız, memleketi koruyacağız, sınırları bekleyeceğiz ve Cumhuriyeti yaşatacağız." dedi.

Ağıralioğlu, partisince Avcılar'da bir davet salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Ağıralioğlu, partisince Avcılar'da bir davet salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Ağıralioğlu, ramazanın birlik ve manevi güç ikliminin memlekete ve millete muzafferiyet getirmesi temennisinde bulundu.

 

Zor bir dönemde parti kurduklarını belirten Ağıralioğlu, "Tutar mı böyle kurulan parti?' dediler, tutturduk. Biz, milletin ufkuna, geleceğine yay gibi kurulduk. Türk milletinin istikbaline, 85 milyonun varlığına, 320 milyonluk Türk dünyasına, Ümmet-i Muhammed'e ve tüm insanlığa sorumluluk üstlenmek için Bismillahlarla yeniden doğrulduk." dedi.

Ağıralioğlu, siyasette kavga yerine memleketin geleceğine odaklanmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bizler, Türk siyasetinin önümüzdeki dönem mesuliyetini duyabilen, siyasi kavgadan çok daha fazla memleketin büyük kapasitesine yürümenin mesuliyetini bilebilen, siyasi münakaşadan azade, memleketin geleceğine sorunsuz yaşanabilecek bir vatan hediye edebilmek için gece gündüz koşturan insanlar olduk." ifadelerini kullandı.

Partisinin hedeflerini anlatan Ağıralioğlu, "Türk milleti için bütün partilerin iddialarını ve hedeflerini üstümüze alıyoruz. Vatanı ayakta tutacağız, memleketi koruyacağız, sınırları bekleyeceğiz ve Cumhuriyeti yaşatacağız. Bu memleketin içerisinde yaşayan, 'Derdim var.' diyen herkesin derdini duyacak ve derman olacağız." diye konuştu.

 

Ağıralioğlu, parti olarak, sınırların içinde de dışında da hakkı, hukuku ve adaleti gözeteceklerini dile getirerek, Türk milletinin, başı darda olan herkesin sığınabileceği yegane adres olduğunu belirtti.

Partisinin siyaset anlayışını anlatan Ağıralioğlu, "Partimiz bir münakaşanın partisi değil, bir siyasi avantaj kollama hevesinin partisi değil. Partimiz, memleketin büyük potansiyeline yürüyen, siyasetin merkezine yönetim maharetini, liyakati, adaleti koyabilen, şeffaf, hesap verebilir bir yönetimi siyasetin olmazsa olmaz mesuliyeti bilen bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağıralioğlu, Anahtar Partinin siyasi hasımlık yerine sorunlarla mücadeleyi hedeflediğini ifade etti.

