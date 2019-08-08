Anagold Sosyal Kalkınma Fonunca 37 proje kabul edildi

Anagold Sosyal Kalkınma Fonuna, 2018 yılında başvurusu yapılan 167 projeden 37’i kabul gördü.

Kırsal kalkınmayı geliştirmek, geleneksel üretim ve uygulamaları yeniden canlandırmak, kırsal turizm faaliyetlerini geliştirmek, kadınların ve gençlerin sosyal yaşama katılımlarını teşvik etmek, yaygın beceriler ve mesleki eğitim çalışmalarının desteklenmesi, hayvansal ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve verim artışının sağlanması, süt ve peynir üretiminde verimliliğin arttırılması amacı ile Anagold Sosyal Kalkınma Fonunca 2018 döneminde 167 proje başvurusu alındı. Bağımsız değerlendirme ve yönetim komitesi onaylarına müteakip 2018 başvuruları arasından 37 projenin desteklenmesi uygun bulundu.

37 projenin; 14’ü arıcılık (arılı takım kovan ve ekipman desteği), 5’i tarım (tohum üretimi, mantar üretimi, seracılık, solucan gübresi, ceviz bahçesi), 12’si hayvancılık (süt inekçiliği, koyun peyniri üretimi, büyükbaş besicilik), 2 sosyal gelişim projesi (bakır işleme, ziraat eğitim faaliyetleri), 4 küçük işletme gelişimi (göl kenarı sosyal tesisi, tandır evi, kadın giysileri üretimi, CNC tezgahlı mermer atölyesi) ile ilgili olup bu projelere sağlanacak olan Sosyal Kalkınma Fonu desteğinin 4.2 milyon TL. olduğu açıklandı.