Anadolu’nun kapılarını açan zafer

Muş’un Malazgirt ilçesindeki “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı”, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak. Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü dolayısıyla ilçenin Danişmentgazi Mahallesi’nde 70 bin metrekarelik alana kurulan “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı”nda 250 metre uzunluğunda “fetih yolu”, namazgah, 100 bin kişilik merasim alanı, hitabet alanı, protokol dinlenme birimi, 250 otobüslük otopark, şadırvan, giriş takı, 8 helikopter sahası, protokol otoparkı, ikram kontrol alanı ve tuvalet inşa edildi.

BAŞKOMUTAN DA KATILIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, zaferin kazanıldığı 26 Ağustos gecesi 00.13’te sela okunmasıyla başlayacak programın ilk bölümünde, ilahi ve kasideler, yemek ikramı, teheccüd namazı, dini sohbet, hatim duası, sabah namazı, tekke çorbası ve irmik helvası ikramı bulunuyor. Daha sonra halk oyunları gösterisi, mehter konseri, şehitleri anma programı ve Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla devam edecek etkinlikler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi, Simav Yaren Gecesi ve İmera ile Zara’nın konseriyle sona erecek.

MUŞ VE BİTLİS’TE ‘ZAFER’ TURİZMİ

Malazgirt Gönül Elçisi Ertan Yurdakul, 1071’den 2071 hedefi için Cumhurbaşkanının 26 Ağustos’ta Malazgirt’e teşrif edeceğini söyledi. Malazgirt’te 7’den 70’e herkeste büyük bir coşku ve heyecan olduğunu dile getiren Yurdakul, şöyle konuştu: “Esnafımızın yüzü gülüyor. Cumhurbaşkanımız 1071 genci Malazgirt’e davet etti. Herkesin Malazgirt’te bu heyecana ortak olmasını istiyoruz. Malazgirt’te yapılan yeniliklere hep beraber şahit olmak istiyoruz. Hep beraber o coşkuyu yaşayacağız. Milli park ilçemizin kaderini değiştirdi. Milli parkta yapılan çalışmalar halk ve esnafa güzel bir hizmet olarak sunuldu. Milli park hepimizin geleceği için hayırlı bir işti. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda ve izindeyiz.”

MALAZGİRT ÇANAKKALE OLACAK!

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da ilçede adeta bir bayram havası yaşandığını belirterek, şunları aktardı: “Malazgirt’te birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Milli park Malazgirt için çok önemli. Adeta bir şehir yapıldı yeniden. Cumhurbaşkanımızın gelişiyle Malazgirt ve Alparslan ruhu yeniden canlanacak. Malazgirt adeta bir Çanakkale olacak. Dünyanın her yerinde Malazgirt’e bir turist akını olacak.” Kent sakini Tuncer Çeliker de “Cumhurbaşkanımızı dört gözle bekliyoruz. Sultan Alparslan, Malazgirt’te Türklere Anadolu’nun kapılarını açtı. İnşallah Erdoğan da dünyanın kapılarını açacak. Alparslan torunu olarak Malazgirt ile gurur duyuyoruz” dedi.

‘DİRİLİŞ’ MALAZGİRT

TRT ekranlarının reyting rekorları kıran “Diriliş Ertuğrul” dizisi oyuncuları da Malazgirt Zaferi kutlamaları için Ahlat’a geldi. Okçular Vakfı Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız ile “Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü” etkinliklerinin düzenlediği alana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından “Bamsi” karakterini canlandıran Nurettin Sönmez, “Turgut Alp” karakterini canlandıran Cengiz Coşkun ve “Dumrul Alp” karakterini canlandıran Edip Zeydan, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Oyuncularla ilk önce ok atışlarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Yıldız, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ile “Ya Hak” diyerek ok attı. Yıldız, “İnanıyoruz ki onlar da Türkiye’nin yeniden ayağa kalkmasında, milli ruhun, medeniyet şuurunun ve tarih bilincinin yeniden dirilişine vesile oldular. Bugün de obamızdalar” dedi. Sönmez ise heyecanlı olduğunu belirterek, “Burada olmaktan mutlu ve heyecanlıyız. Böyle bir organizasyona katkıda bulunmak ayrıca bir gurur” diye konuştu. Cengiz Coşkun ise, “Bir şeylere vesile olacak faaliyetlerin içinde bulunmak ve bu uyanışın içerisinde böyle bir coşkuyla karşı karşıya kalmak çok güzel” dedi. Edip Zeydan da böyle bir uyanışın başladığı bir coğrafyada bulunmanın önemli olduğunu dile getirerek, “Burada bulunduğumuz için mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz” dedi.

‘ÜLKEMİZİ BÖLEMEYECEKSİNİZ’

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Okçular Vakfı öncülüğünde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü programında tüm dünyaya “Ülkemizi bölemeyeceksiniz” mesajı verileceğini söyledi. Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü etkinliklerini bu yıl Kubbet-ül İslam (İslamiyet’in kubbeleri) olan Ahlat’tan başlattıklarını belirten Yıldız, “Bu etkinliklerle gençlerin ülkenin geleceğine inanmalarını istiyoruz. Geçmişi olmayanların geleceği de olamaz” dedi.

Anadolu’yu Türklere vatan kılan Sultan Alparslan’ın böyle bir anmayı hak ettiğini vurgulayan Yıldız, “Pazar günü Sayın Erdoğan Malazgirt’te olacak. Öncesinde Ahlat’a uğrayacak. Burada şehitlerimize dua edecek sonrasında Malazgirt Meydanı’nda olacak” diye konuştu.

DÜNYAYA MESAJ VERECEĞİZ

Haydar Ali Yıldız, şöyle devam etti: “Ekonomik terörün olduğu bu dönemde bütün dünyaya Malazgirt Meydanı’nda Sultan Alpaslan’ın torunları olarak ‘Bizi geçmişte yenemediniz, vatanımızı işgal edemediniz, vatanımızdan bizi kovamadınız, 15 Temmuz’da denediniz olmadı, bundan sonra da başaramayacaksınız’ şeklinde bir irade beyanı ortaya koyacağız. ‘Bizi bölemeyeceksiniz, vatanımızı işgal edemeyeceksiniz, Türkiye’nin ilerleyişini durduramayacaksınız’ diye haykıracağız.”

‘MALAZGİRT RUHUYLA BİN YILDIR AYAKTAYIZ’

26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, Anadolu’nun ebedi vatan olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasını ‘Zafer Haftası’ olarak kutladıklarını belirterek, “Aziz milletimizin Malazgirt’te 1071’de başlattığı şanlı yürüyüş, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır” ifadelerini kullandı. 30 Ağustos’un, “Ya istiklal ya izmihlal” tercihiyle baş başa kalan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”