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Kültür - Sanat Anadolu'nun hafızası “Han Duvarları”nda yaşıyor
Kültür - Sanat

Anadolu'nun hafızası “Han Duvarları”nda yaşıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Ulukışla ilçesinde Anadolu’nun kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan “Han Duvarları Kültür ve Edebiyat Programı”, Ulukışla’daki tarihi Öküz Mehmet Paşa Külliyesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

 Yeni Akit  Niğde 

Programda konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, milletimizin hafızasının yalnızca arşivlerde, belgelerde ve kitaplarda değil; şiirlerde, türkülerde, hikâyelerde ve nesilden nesle aktarılan değerlerde yaşadığını vurguladı.

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

Vali Akmeşe konuşmasında, Faruk Nafiz Çamlıbel Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin seçkin eserleri arasında yer alan “Han Duvarları” şiirinin, Anadolu’nun sesini ve ruhunu edebiyata taşıyan önemli eserlerden biri olduğunu belirterek, şairin Ulukışla ile kurduğu gönül bağının bu eserle ölümsüzleştiğini ifade etti.

 

KÜLTÜR VE EDEBİYAT TARİHİ MEKÂNDA BULUŞTU

Kültür ve edebiyatın Anadolu’nun köklü değerleriyle buluştuğu program Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Kervansarayı Osmanlı Sadrazamı tarafından 1616 yılında yapılmış 410 yıllık köklü bir tarihi eserin şadırvanında gerçekleştirildi.

Katılımcılar, Anadolu’nun hafızasını yansıtan edebi ve kültürel içeriklerle dolu anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi.

 

Ulukışla Kaymakamlığı ve Ulukışla Belediyesi tarafından düzenlenen il ve ilçe protokolünün de katıldığı programda, Anadolu insanının yaşamından kesitler sunulurken kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

HAYATÎ İNANÇ’A BÜYÜK İLGİ

Türk edebiyatının sevilen isimlerinden yazar ve eğitimci Hayati İnanç, gerçekleştirdiği söyleşi ve sunumla katılımcılardan büyük ilgi gördü. İnanç’ın edebiyat, kültür ve medeniyet üzerine yaptığı değerlendirmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle ve beğeniyle takip edildi. Yoğun katılımın olduğu program geleneksel ikramlarla son buldu.

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