Akıllara hemen Kurtlar Vadisi geldi! AK Parti Grup Toplantısı’nda sürpriz isim

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından Kurtlar Vadisi’nde oynadığı ‘Erdal Kömürcü’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nın sürpriz konuğu oldu. Son dönemde Yeraltı dizisindeki performansıyla yeniden adından söz ettiren usta oyuncu, Meclis kulislerinde yoğun ilgiyle karşılandı.

Oyuncu Sefa Zengin, toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanı Akın Gürlek başta olmak üzere pek çok AK Partili kurmayla bir araya gelerek sohbet etti.

Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek’in davetlisi olarak katıldığını belirten Zengin, "Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş, ilk kez böyle bir şeyi tadıyorum. İlk kez 1-2 günlük bir boşluk buldum. Bu boşluğu da bulur bulmaz Ankara’ya gelmek istedim. Çünkü Ankara’yı çok severim. Şu an için çok sevilen bir dizideyiz. Ben de galiba o dizinin sevilen biri oldum. Bu ilgiye mazhar olmak kıymetli. Burada sizlerle beraber de olmak heyecan verici, sizlerle beraber olmak keyif verici" dedi.