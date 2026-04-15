Çok sayıda vatandaş mağdur edildi! İZBETON dolandırıcılığında yeni karar

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yeni karar alındı. 9 şüphelinin ardından eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da tutuklanıdı. Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "Gaziemir Yapı Kooperatifi" soruşturması kapsamında tutuklama kararı çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

 

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutuklandığı İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Soyer, Aslanoğlu ile Kaya'nın savcılıkça ifadeleri alındı.

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddiaları soruşturması kapsamında daha önceden tutuklu bulunan Soyer, Aslanoğlu ile Kaya hakkında bu dosyada da "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

 

Böylece "Gaziemir Yapı Kooperatifi" soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 12'ye çıktı.

Soruşturma ve operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturmada, kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

 

Jandarma ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. Şüpheliler, 12 Nisan'da İzmir'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Erkol'un, kooperatif yönetiminde 2022-2024 yılları arasında aktif görev aldığı, ihale ve teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimler arasında yer aldığı, oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu iddiasının da soruşturma dosyasında olduğu öğrenilmişti.

Vatandaşın cebine göz diken şebekeye darbe: 11 ilde dev operasyon! 52 kişi yakalandı
Vatandaşın cebine göz diken şebekeye darbe: 11 ilde dev operasyon! 52 kişi yakalandı

Yaşam

Vatandaşın cebine göz diken şebekeye darbe: 11 ilde dev operasyon! 52 kişi yakalandı

İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Gündem

İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Fetö'nün 'muavenet' ağı çökertildi: 9 ilde operasyon, 43 gözaltı
Fetö'nün 'muavenet' ağı çökertildi: 9 ilde operasyon, 43 gözaltı

Gündem

Fetö'nün 'muavenet' ağı çökertildi: 9 ilde operasyon, 43 gözaltı

Vurgun şebekesine 14 ilde dev tırpan! Sahte site kurup milyonları böyle çarptılar: Operasyonda gözaltı sayısı katlanıyor!
Vurgun şebekesine 14 ilde dev tırpan! Sahte site kurup milyonları böyle çarptılar: Operasyonda gözaltı sayısı katlanıyor!

Yerel

Vurgun şebekesine 14 ilde dev tırpan! Sahte site kurup milyonları böyle çarptılar: Operasyonda gözaltı sayısı katlanıyor!

