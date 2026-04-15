SON DAKİKA
Trump'ın şovu elinde patladı ABD'nin ablukası delik deşik

AA Giriş Tarihi:
Trump’ın şovu elinde patladı ABD’nin ablukası delik deşik

ABD'nin İran'a "deniz ablukası" iddiaları sırasında İran'a ait petrol tankerinin ardından bir dökme yük gemisinin de konum cihazı açık halde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre İran'a ait bir dökme yük gemisi, ABD'nin "deniz ablukası" sırasında konum sistemi açık halde Hürmüz Boğazı'nı geçti.

Geminin Basra Körfezi'nin kuzeyindeki İmam Humeyni Limanı'na doğru ilerlediği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da İran ile gerçekleştirilen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından 12 Nisan'da sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a deniz ablukası sürecini başlatacaklarını iddia etmişti.

Buna göre ABD, hiçbir geminin açık sulardan İran kıyı şeridine doğru hareket etmesine ve İran kara sularında ve limanlarında demir atmasına izin vermeyeceğini öne sürmüştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisi ile savaş uçağının eşlik ettiğini duyurmuştu.

Tanker takip şirketlerinin anlık verilerinde İran ile bağlantılı 2 geminin dün Hürmüz Boğazı'nı geçtiği görülmüştü.

Fars Haber Ajansı, bugün de İran'a ait bir petrol tankerinin, ABD'nin "deniz ablukası" sırasında konum sistemi açık halde Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran kara sularına ulaştığını duyurmuştu.

Trump'ın abluka tehdidine Pekin'den sert yanıt! Hürmüz Boğazı kimsenin tapulu malı değil

ABD'yi çıldırtan geçiş! Ablukayı deldi, Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Trump'ın ablukası işe yaramadı: Hürmüz'de gemi trafiği sürüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

ABD yi gözümüzde fazla büyütmememiz lazım.....

Saffet

Holwodun yerinde olayım Turp ile cok güzel komedi filmi cekilir heleki Turp lorıyı Nettin yahu da Hery oynarsa gişe rekoru kırar elde edilen gelir ile Amerika emonomisi ucar Nobel ödülünü alır gines rekorlar kitabına girer Rusya cin hic kimse tutamaz diye düşünüyorum
