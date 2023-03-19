  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avukat CHP'li belediyeden aldığı cevapla şoke oldu! 'Siz AK Partilisiniz ne hizmeti!'

Bakan Soylu: Mağdurlara ilk ödemeler yapıldı

Tamı tamına 130 milyar lira! Cumhurbaşkanlığı az önce açıkladı

Dünya devinden flaş Türkiye hamlesi! Yıl sonuna kadar bunu yapacaklarını duyurdular

Nereden nereye gittiğini açıkladılar! İşte PKK'lıları taşıyan gizemli helikopterin rotası

Türkiyesiz olmayacağını anladılar! Mısır'dan Yunanistan'a gizli mesaj

Yalılarda viski yudumlayıp onları hedef alanlar görsün! İmamlardan laikçilere ibretlik ders

Banka iflasları sonrası İslam Memiş’ten olay yorum! Bu tuzağa sakın düşmeyin

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sevindiren haber geldi! Bayram ettirecek

Cüneyt Özdemir’in sözleri yeniden gündemde! ‘Eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz’
Gündem Anadolu’daki ilk cami depremde yıkılmıştı! Milletvekili duyurdu: O belediye restore edecek
Gündem

Anadolu’daki ilk cami depremde yıkılmıştı! Milletvekili duyurdu: O belediye restore edecek

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Bu depremde Anadolu’daki ilk cami Habib-i Neccar Camii de yıkıldı. Bin 400 yıldır, depremlere, afetlere, fırtınalara göğüs geren camimiz maalesef bu depremle yerle bir oldu. Burayı Konya Büyükşehir Belediyemiz restore edecek.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 19:01:00 -
Anadolu’daki ilk cami depremde yıkılmıştı! Milletvekili duyurdu: O belediye restore edecek

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Bu depremde Anadolu’daki ilk cami Habib-i Neccar Camii de yıkıldı. Bin 400 yıldır, depremlere, afetlere, fırtınalara göğüs geren camimiz maalesef bu depremle yerle bir oldu” dedi.

Yayman, depremin yıktığı Habib-i Neccar Camii hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yayman, depremden önce Habib-i Neccar Camii’nin dolup taştığını, insanların görmek istediği bir yer olduğunu söyleyerek, “Bu depremde Anadolu’daki ilk cami Habib-i Neccar Camii de yıkıldı. Bin 400 yıldır, depremlere, afetlere, fırtınalara göğüs geren camimiz maalesef bu depremle yerle bir oldu. Burayı Konya Büyükşehir Belediyemiz restore edecek. Burası çok önemli bir yer. Burada acılar, ağlayan kadınlar resmi 2 bin yıl sonra ortaya çıktı. Habib-i Neccar Hazretlerinin makamının yıkılmış olması depremin büyüklüğünü ortaya koyan çok önemli bir veridir” diye konuştu.

Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aktüel

Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremde ağır hasar gören cami minaresi kontrollü yıkıldı
Depremde ağır hasar gören cami minaresi kontrollü yıkıldı

Yerel

Depremde ağır hasar gören cami minaresi kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu
Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu

Yerel

Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu

Deprem bölgesinde yağışın ardından konteyner üretimi hızlandı
Deprem bölgesinde yağışın ardından konteyner üretimi hızlandı

Gündem

Deprem bölgesinde yağışın ardından konteyner üretimi hızlandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23