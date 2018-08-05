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Anadolu’da düğün bereketi

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Anadolu’nun birçok ilinde düğün hareketliliği yaşansa da aynı canlılığı İstanbul gibi büyükşehirlerde henüz göremediklerini ifade etti.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:29
Anadolu’da düğün bereketi

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Anadolu’nun birçok ilinde düğün hareketliliği yaşansa da aynı canlılığı İstanbul gibi büyükşehirlerde henüz göremediklerini söyledi. Atayık, “Bunun en önemli nedeni vatandaşın önemli bir kesiminin hala tatil modunda olması. Sektör olarak Kurban Bayramı’ndan sonra, ağustos-eylül-ekim aylarında daha hareketli ve verimli bir sezon yaşayacağımıza inanıyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 10:29
  1. İstanbul Kuyumcular Odası
  2. Başkanı Mustafa Atayık
  3. Kurban bayramı

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